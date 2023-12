Le magasinage de Noël sous le signe de l’inflation

Selon un sondage Léger publié en octobre dernier par le Conseil canadien du commerce de détail, les Canadiens anticipent une dépense moyenne de 898 $ au cours de la période des Fêtes cette année, soit une augmentation de plus de 100 $ par rapport à l’an dernier. Mais est-ce que les gens prévoient acheter moins de cadeaux cette année en raison des prix plus élevés? Et quelles sont leurs astuces pour faire des économies dans le contexte actuel?

Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer des consommateurs sherbrookois alors qu’ils s’adonnaient à leur séance de magasinage. Visionnez notre reportage vidéo sur le sujet juste ici!