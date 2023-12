Après 27 ans, c’est la fin pour le Illusion à Sherbrooke

Plusieurs facteurs ont amené les propriétaires Jonathan Fournier et Kathy Larivière à prendre cette décision, à commencer par le contexte économique.

« Avec les taux d’intérêt, la baisse de consommation et la peur de la récession, les clients ont diminué beaucoup leurs achats, admet M. Fournier qui a acheté l’entreprise en 2017. À Sherbrooke, les coûts fixes étaient trop élevés et on perdait de l’argent depuis un an. »

« C’est extrêmement difficile, ajoute celui dont l’emploi principal est représentant médical. Quand ç'a ouvert en 1996, j’ai été un des premiers clients. J’étais au Salésien en secondaire 4 et le midi on descendait à la boutique. La première fois où j’y suis allé, je suis tombé en amour et je m’étais dit qu’un jour ça allait être à moi. J’ai commencé à travailler en 2001 comme vendeur et gérant jusqu’en 2008. J’ai finalement racheté en 2017. Au total, ça fait plus de 20 ans que je suis impliqué. Je ne me prenais aucun salaire, je faisais ça bénévolement. »

La compétition, très féroce dans le segment du sport à Sherbrooke, a également joué dans la balance.

« On est beaucoup dans un petit secteur, on est tous pogné, mentionne le propriétaire. Les généralistes prennent aussi énormément de place. »

La bannière n’a non plus jamais été en mesure de se remettre pleinement de la fermeture de la rue principale à Magog en 2019.

« Ça a affecté énormément la boutique de Magog et on a perdu 55 % de notre chiffre d’affaires, souligne Jonathan Fournier. Sherbrooke est devenu la béquille et on a dû envoyer beaucoup d’argent à Magog. Ça a affecté nos liquidités. »

L’avenir de la boutique de Magog va d’ailleurs dépendre de la vente de liquidation qui se déroule en ce moment à Sherbrooke.

« Si ça va bien, on va transférer notre balance d’inventaire là-bas et on va continuer à rouler juste Magog, mais on va avoir des discussions pour voir si on continue. »