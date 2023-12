Après 30 ans de carrière à travers le monde, un chef sherbrookois revient en Estrie

Il y a plusieurs décennies, le chef sherbrookois a lancé son parcours en cuisine durant un voyage à Banff. «J’ai commencé à travailler à 15-16 ans à Banff tout de suite après le secondaire dans l’hôtel The Keg. J’ai découvert la restauration et que j’aimais ça.» Immédiatement, il est aussi tombé amoureux de l’Ouest canadien.

«Je suis parti de Banff et je suis revenu à Sherbrooke. Je suis allé à l’école de cuisine. Après ça, je suis reparti à Banff et je suis entré au Banff Springs Hotel», se rappelle François Lessard.

Lors de ses 22 années passées dans l’Ouest, le chef a essayé de travailler «à toutes les plus belles places au Canada».

«J’ai travaillé à Victoria Café Brio, un des meilleurs restaurants italiens au Canada. Je me suis déplacé et j’ai été dans un resort flottant cinq étoiles dans le milieu du Pacifique. J’ai passé une saison avec eux. J’ai cuisiné pour le producteur de Les Simpsons pendant deux semaines avec sa famille. Des expériences incroyables.»

«Éventuellement, je suis revenu vers Okanagan. Je suis rentré dans les vignobles, note-t-il. J’ai commencé à travailler comme sous-chef avec un chef français au Burrowing Owl Winery qui est un des meilleurs vignobles au Canada jusqu’à devenir exécutif en chef. J’ai fait quasiment quatre ans avec eux et c’est là que j’ai dit “OK, je pars mon premier restaurant”.»

M. Lessard a déménagé à nouveau, cette fois dans le district régional de Sunshine Coast en Colombie-Britannique, pour ouvrir son premier restaurant : The Alchemist. Il en a été propriétaire pendant 10 ans.

«C’était un succès jusqu’à la fin. Ça prenait plusieurs mois pour avoir une place dans le restaurant. Mais un moment donné, après 10 ans, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie personnelle qui m’ont fait changer de direction. J’ai tout vendu. Je m’en allais vers le Québec, mais ma sœur, qui était déjà au Costa Rica m’a dit de m’en venir au pays.»

Après plusieurs années en Colombie-Britannique, François Lessard a déménagé au Costa Rica. (Jean Roy/La Tribune)

Changement de culture

Durant ses deux années au Costa Rica, François Lessard a fait énormément de découvertes culinaires. «Tout est vraiment différent. [...] La nourriture, c’est beaucoup plus basique. C’est énormément basé sur les fruits, les légumineuses. Il n’y a pas beaucoup de viande. Les viandes, ça vient de l’Argentine. Les poissons sont super frais. C’est époustouflant. Un morceau de thon rouge directement du bateau pour un prix de 20 $ américain pour un kilo, c’est ridicule.»

De son propre avis, le style de cuisine du chef sherbrookois n’est «pas vraiment orthodoxe», ce qui a rendu l’adaptation plus facile au Costa Rica. Une ouverture qui provient de son passage dans l’Ouest canadien selon lui.

«Je me rappelle quand j’étais jeune. [Au Québec], mettre des fruits sur quelque chose, tu ne faisais pas ça. Il y avait une certaine façon de faire. Quand je suis arrivé dans l’Ouest, il n’y avait pu de règles du tout. La carte est blanche.» — François Lessard

Même si la cuisine québécoise est beaucoup moins traditionnelle depuis son départ, notamment au niveau de l’utilisation des produits locaux, la cuisine française se trouve toujours en premier plan. «La plupart de nos chefs, on les fait venir de France. On a de très bons chefs québécois, mais c’était dominé longtemps par la cuisine française. Dans l’Ouest, il y a un mélange. Il y a beaucoup plus de cuisine asiatique. La cuisine californienne est aussi très développée», spécifie-t-il.

«Souvent, les choses sont un peu moins transformées aussi. Souvent pris frais et servis frais, ajoute le chef. La cuisine française, elle, tu la travailles fort. Souvent, tu ne reconnaitras même pas l’ingrédient. C’est très bon, mais [la cuisine] de l’Ouest est un peu moins riche, moins de crème, plus fraîche et plus colorée.»

La nouvelle table d'hôte de François Lessard a commencé officiellement en décembre. (Jean Roy/La Tribune)

Retour en Estrie

François Lessard considérait initialement de lancer sa table d’hôte au Costa Rica, mais il a choisi au final de revenir au Canada.

Pour réussir son projet, la recherche du terrain a été ardue. Le chef sherbrookois a passé deux à trois ans, simplement pour trouver l’endroit idéal. «J’aime les endroits bucoliques. J’adore la campagne. [...] Je me cherchais une place où il y avait de l’agriculture. Une place un peu dans les montagnes. Quelque chose qui était un peu éloigné des gros centres, mais encore avec un accès facile.»

«On a trouvé le terrain parfait à Eastman. On a tout fait à la main, au râteau pendant la pandémie. [...] On a bâti la maison en conséquence pour la table d’hôte. C’est une maison neuve de 2021.»

À la suite de son expérience lors de la création de son premier restaurant, M. Lessard a voulu faire autrement cette fois-ci en optant plutôt pour un service sur réservation en ligne.

«Pourquoi je le fais comme ça? C’est pour changer et démocratiser la restauration. Le coût de la restauration, c’est épouvantable. [...] J’ai vu des gens que leur restaurant était plein et ils ont fermé leurs portes quand même.»

«En le faisant dans le rez-de-chaussée de ma maison, les coûts sont là pareils, mais ils ne sont pas en double», estime-t-il.

«En Colombie-Britannique, j’avais ma maison, j’avais mon restaurant. Tu te mets tellement une pression financière que la passion part.» — François Lessard

Avec son retour au Québec dans un nouveau format de restauration, M. Lessard espère «revenir à l’échelle humaine» et «cuisiner en étant proche du client».

Lancement de la table d’hôte

Le chef François Lessard a commencé officiellement huit5quatre table d’hôte le 1er décembre. «On a fait un soft opening et ça l’a été fabuleux. Le défi, c’est de bâtir l’entreprise. C’est de se faire connaitre. De passer le message.»

En ce moment, le Sherbrookois propose un trois services commençant à 18 h et un cinq services à 20 h 30 les vendredis et samedis.

«J’ai 16 places, précise-t-il. Un jour, j’aimerais que les deux services soient pleins. [...] L’idée est que j’aille le temps de bâtir mes menus pendant la semaine.»

Le chef prévoit prendre «des morceaux un peu partout» de ses expériences à travers le monde pour son menu, qui fera une rotation fixe dans la saison, selon les ingrédients disponibles.

M. Lessard tentera de prioriser le plus possible des produits locaux, mais le chef affirme qu’il ne se «limite pas».

Bon appétit!