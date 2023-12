Qui a acheté l’usine Armorteck ?

Selon ce qu’a pu constater La Tribune, il y a du mouvement autour du bâtiment de construction récente du boulevard Poirier.

À la Ville de Magog, on confirme que l’immeuble blanc et rouge a été racheté.

«Un projet d’entreprise est projeté avec une nouvelle organisation», ajoute l’équipe des communications de la municipalité, sans donner plus de détail.

En juin dernier, on apprenait que la compagnie Armorteck allait mettre à pied ses 33 employés à la fin du mois, faute de personnel. Selon la direction de la compagnie Idéal Cargo, entreprise sœur d’Armorteck, on aurait eu besoin de 15 à 20 personnes pour que l’usine atteigne le seuil de rentabilité.

Du côté d’Idéal Cargo, société de Saint-Valère près de Victoriaville, on indique ne plus avoir d’intérêt dans l’usine et on réfère au copropriétaire du projet initial. L’homme d’affaires en question n’a pas répondu aux demandes de contact de La Tribune.

Royer?

D’autres indications laissent entendre que la compagnie de chaussures de sécurité Royer serait sur les rangs pour redonner vie aux installations.

Un camion de la compagnie Royer a été vu dans le stationnement de l'usine Armorteck récemment. (Claude Plante/La Tribune)

Ces derniers jours, la présence dans le stationnement d’Armorteck d’un camion de l’entreprise sise à Sherbrooke et à Lac-Drolet vient confirmer cette prétention d’une expansion vers Magog.

La compagnie n’a pas donné suite aux deux appels de La Tribune à ce sujet.

Lors de l’annonce de la fin des opérations, pour aider les employés dans leur recherche d’emploi, on avait accepté que des représentants de Royer soient présents. Les emplois offerts par Royer avaient permis à plusieurs des personnes licenciées à dénicher un poste auprès de ce manufacturier.

5 millions $

C’est en novembre 2020 qu’un investissement de 5 millions $ avait été annoncé pour cette usine qui était censée augmenter la capacité de production de Idéal Cargo afin de répondre à la demande grandissante de remorques.

Au mois de juin suivant, le gouvernement fédéral y allait d’une aide de 600 000 $ offerte par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Cette contribution remboursable devait permettre à Armorteck d’acquérir des équipements de production et de manutention, ainsi que des équipements informatiques, et de mettre en œuvre son plan de commercialisation aux États-Unis, rappelons-le.

Après presque deux ans d’existence, les propriétaires d’Armorteck ont dû toutefois se rendre à l’évidence que le manque de main-d’œuvre réduisait les chances de rendre les opérations de l’usine rentables, avait-on déclaré en juin dernier. Pour ce faire, on prévoyait devoir accueillir d’environ 75 employés au minimum.

La direction d’Armorteck avait mentionné en juin dernier que des entreprises s’étaient montrées intéressées au bâtiment, mais qu’aucun contrat n’avait été signé.