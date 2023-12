La piste de BMX en voie d’être reconstruite à Bromont

«Il y a beaucoup d’enjeux avec la piste. Notamment la sécurité pour tenir des compétitions. On sait que c’est un des endroits sur le site du centre qui manquait d’amour un peu. Avec la construction du vélodrome, le club [de BMX] voulait s’impliquer et amener un investissement plus important», a indiqué en entrevue le directeur général du CNCB, Nicolas Legault.

Il n’y a pas de piste «Supercross» de BMX au Québec, une infrastructure sportive qui répond aux normes olympiques. «Et un des seuls endroits où il serait possible de le faire, c’est ici à Bromont», a mentionné celui qui est à la tête du centre.

Le DG du CNCB, Nicolas Legault. (ARCHIVES LA VOIX DE L’EST, JIMMY PLANTE/ARCHIVES LA VOIX DE L’EST, JIMMY PLANTE)

Et en quoi la sécurité de la piste est-elle remise en cause? «C’est une piste qui a été construite au début des années 2000. Les normes ont beaucoup changé, notamment sur le plan de la distance. Et il y a un gros dénivelé entre le début et l’arrivée. Ça crée des creux prononcés entre les bosses, qui se sont raccourcies avec le temps. Et ce n’est plus assez large pour faire des compétitions à huit au niveau international. Même la Coupe Québec ne veut plus venir ici parce que c’est trop petit», a résumé Nicolas Legault.

Vers le sommet

On prévoit aménager une piste avec une ligne de départ à cinq mètres et une autre à huit mètres de hauteur. «Les athlètes québécois pourraient enfin s’entraîner sur un départ à huit mètres. Quand ils perçaient au niveau international, souvent, c’était la première fois qu’ils partaient sur un départ comme celui-là. C’est très différent en ce qui concerne les habiletés requises», a expliqué le DG du CNCB.

On voit ici une esquisse de la future piste de Supercross BMX à Bromont superposée sur le circuit actuel. (Fournie par le CNCB)

Le site devra être nivelé et mieux drainé et agrandi. Le CNCB dispose toutefois de l’espace nécessaire pour ce type d’aménagement, a spécifié Nicolas Legault.

Pour l’instant, le centre ne peut plus tenir de championnats québécois. «On peut accueillir pour encore un an ou deux des Coupes Québec. On a donc un ultimatum pour mettre la piste à jour. [...] Et Granby souhaite accueillir les Jeux du Québec. On serait prêts à les recevoir avec la nouvelle piste», a-t-il fait valoir.

Outre la reconstruction de la piste en entier, le projet, qui nécessitera un investissement avoisinant 3,7 millions $, inclut la construction de locaux sous l’aire de départ. «C’est un espace qui pourrait être utilisé pour les jeunes, les camps et les clubs, a dit Nicolas Legault. On pourrait donc maximiser l’infrastructure.

Subvention

Le CNCB veut obtenir une subvention de 2,3 millions $ de Québec. Cette somme proviendrait du nouveau Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), annoncé en juin dernier par la députée de Bromont-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Selon Nicolas Legault, «plusieurs partenaires privés ont déjà démontré de l’intérêt» dans le projet. Une collecte de fonds dans la communauté devrait donc être lancée pour boucler le financement, soit environ un demi-million de dollars.

Selon l’échéancier anticipé, les travaux seraient amorcés au cours de l’été 2025. «Dans la vision d’être un leader cycliste en Amérique du Nord, c’est un des derniers éléments manquants sur le site, a souligné le DG du CNCB. Et on est en bonne voie de réaliser le projet.»