Le projet d’incubateur sur les rails à Bromont

Les travaux du projet, porté par la Société de développement économique de Bromont (SODEB), devaient initialement être amorcés au printemps 2023. Le nouvel échéancier prévoit le lancement en janvier prochain de l’appel d’offres pour la construction du bâtiment, a indiqué en entrevue le président-directeur général de la zone d’innovation Technum Québec, Normand Bourbonnais. Le chantier aura donc été repoussé d’un an.

«L’incubateur est un outil important pour la zone d’innovation qui permet aux PME de poursuivre leur essor et de rester en région», a résumé le dirigeant.

Le PDG de la zone d'innovation Technum Québec, Normand Bourbonnais. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Le bâtiment s’articulera autour de plusieurs éléments de biophilie, une exigence de la zone d’innovation. Le concept mise entre autres sur la qualité de l’environnement de travail pour accroître la productivité, la créativité et la concentration du personnel tout en réduisant le stress et l’absentéisme.

La cour intérieure de l'incubateur s'articulera autour du concept de biophilie. (Société de développement économique de Bromont)

On garde le cap avec un budget global de 17 millions $. La contribution de la Ville au projet d’incubateur doit s’élever à 5,25 millions $. Les élus ont approuvé lundi par voie de résolution le versement d’une première tranche de 1,4 million $. La municipalité a également vendu le terrain à la SODEB pour une somme symbolique.

Des subventions totalisant 12 millions $ étaient attendues, notamment par Québec. «Le montage financier est complet. Des annonces sont à venir», a mentionné M. Bourbonnais, préférant ne pas s’avancer davantage à ce sujet.

De son côté, le maire de Bromont, Louis Villeneuve, accueille avec enthousiasme la concrétisation du projet d’incubateur, qui sera «porteur pour le développement économique» de la municipalité, ainsi que pour l’ensemble de la région.

Jusqu’à 25 entreprises

L’offre de services de l’incubateur reste en ligne avec ce qui était prévu. La hausse des coûts de construction a donc fait en sorte que l’on a réduit quelque peu la superficie du bâtiment, a expliqué M. Bourbonnais. «Je n’ai jamais manqué un objectif de coûts jusqu’ici et je m’assure que l’on va rencontrer le budget, a-t-il dit. D’ailleurs, on est très en deçà [du montant limite] selon les évaluations de la firme d’architectes.»

L'incubateur comportera entre autres des espaces de travail collaboratifs (co-working). (Société de développement économique de Bromont)

L’incubateur pourra accueillir jusqu’à près de 25 entreprises évoluant en haute technologie, notamment les semi-conducteurs. Ceci sera possible, car la configuration des différents espaces sera modulable en fonction des besoins, a spécifié le PDG de Technum Québec.

«Il y a des endroits où on peut ouvrir des portes, faisant en sorte que les espaces de bureau soient plus importants. On a aussi des ateliers et une petite salle blanche, a mis en relief M. Bourbonnais. Bref, les entreprises auront à peu près tout ce dont elles auront besoin pour bâtir des produits. À cela s’ajoute une panoplie de services pour accompagner les jeunes pousses dans leur croissance.»

Important maillon

Bromont se positionne comme un important maillon dans la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs, les fameuses puces électroniques. «On a regardé tout ce qui se passe aux États-Unis et on est en train de créer ce corridor nord-est. On a regardé toute l’offre de services pour la fabrication nécessaire à un écosystème performant et complet au Québec. Tout ce qui est manquant, on travaille là-dessus. Une cinquantaine d’entreprises internationales ont déjà été identifiées. On aimerait les attirer sur le territoire nord-américain.»

Le PDG de Technum Québec estime que «d’ici les deux à trois ans prochaines années, on devrait avoir des annonces très intéressantes» à ce sujet.