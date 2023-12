À peine 3 % des transactions chez Desjardins faites au guichet automatique

«C’est l’un des défis les plus grands que j’ai depuis que je préside le Mouvement Desjardins, admet M. Cormier. C’est toujours de trouver le bon équilibre entre l’évolution de notre réseau de caisses et de guichets automatiques ainsi que notre virage technologique où les gens veulent faire affaire avec nous sur leur téléphone. Est-ce que ce sont des décisions faciles à prendre? Non, et il n’y a personne dans les conseils d’administration qui aiment les prendre.»

Le nombre de guichets automatiques au Québec est passé de 2049 en janvier 2018 à 1654 en décembre 2022, date du dernier décompte.

Le nombre de caisses a également chuté de 1032 à 732 durant la même période.

L’Estrie n’a pas été épargnée alors que 20 centres de services ont fermé leurs portes depuis 2018. De plus, la région comptait 90 guichets en décembre 2022, en baisse de 8 par rapport à 2018.

«Nous sommes l’institution financière la plus présente, rappelle toutefois M. Cormier. On est convaincu que les gens ont besoin d’une présence humaine. C’est de respecter notre passé, mais de se propulser dans le futur.»

Un nombre marginal de transactions

Si Desjardins procède à tous ces arrêts de services, c’est que l’utilisation des points de services physiques est en chute libre. Au cours des cinq dernières années, l’utilisation des comptoirs a diminué de 44 % alors que les guichets automatiques ont également connu une baisse similaire de 46 %.

Le portrait global est encore plus révélateur. Les comptoirs caissiers ne représentent que 1 % du volume transactionnel total de l’institution financière. De leur côté, les guichets soutiennent environ 3 % du volume transactionnel. C’est donc dire qu’environ 96 % des milliards de transactions annuelles chez Desjardins se font en ligne principalement via la plateforme AccèsD.

Guy Cormier est président du Mouvement Desjardins depuis 2016. (Archives Le Soleil)

«Les transactions aux comptoirs des caisses et aux guichets sont en chute d’environ 10 % à 15 % par année, admet M. Cormier. Il arrive un moment où on doit prendre des décisions. Si on voit que le guichet est utilisé par seulement 1 % des membres de la caisse, c’est un actif qu’on doit mettre à jour en plus d’assurer la sécurité. Peut-être qu’il est temps de faire évoluer les choses, mais je comprends la réaction de la population qui utilise ces façons de faire.»

Parallèlement aux fermetures de guichets et de caisses, il n’est plus possible d’utiliser le livret de caisse depuis le 19 novembre. Les détenteurs de livret recevront plutôt un relevé de compte mensuel en format papier, à moins qu’ils aient adhéré au relevé virtuel.

«On n’offrait déjà plus le livret depuis 2021 aux gens qui ouvraient un compte, résume le président de Desjardins. Et notre fournisseur nous a dit qu’il ne faisait plus de livrets et qu’on était les seuls ou presque à en avoir à travers le monde. Je suis très conscient que c’est un symbole de ce qu’était Desjardins, mais c’était moins de 6 % des 4,5 millions de membres qui l’utilisaient.»