Limocar lance sa liaison Sherbrooke-REM

Une liaison entre Sherbrooke et le terminus du REM à Brossard vient d'être établie. (Archives La Tribune)

La compagnie Limocar a ajouté six départs, dont trois feront le trajet entre Sherbrooke et le terminus du REM, et autant en direction inverse depuis ce vendredi.

Ces trajets avec des arrêts à Bromont et Magog s’ajoutent aux 24 départs actuels chaque jour, indique la compagnie.

Cette initiative résulte de nombreuses rencontres et discussions avec des gens d’affaires de Sherbrooke, de même que des groupes de citoyens qui ont permis d’évaluer le potentiel de développement et d’exploitation de ce nouveau service, selon Émile Cadieux, vice-président, Québec et Maritimes chez Transdev Canada.

«L’annonce de la création de cette nouvelle ligne d’autobus au printemps dernier a suscité un grand enthousiasme de la part des groupes que nous avons consultés», note-t-il.

«Nous sommes heureux aujourd’hui de leur annoncer que c’est maintenant chose faite et de les accueillir à bord.»

Le REM est en fonction depuis juillet dernier. (Archives La Presse Canadienne)

Jusqu’au 31 décembre 2023, les usagers qui désirent faire l’essai de ce nouveau service pourront profiter d’un prix de lancement à 20 % de rabais lors de l’achat de leur billet en utilisant le code promo Jembarque. Le prix régulier étant de 32,29 $ il en coutera 25,84 $ pour effectuer le trajet, précise-t-on.

En fonction depuis la fin juillet, le Réseau express métropolitain est un réseau de transport collectif qui relie le centre-ville de Montréal et la banlieue de Brossard près du Quartier DIX30.