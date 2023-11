Deux atouts majeurs aideront l’économie estrienne selon Guy Cormier

«L’Estrie va avoir à passer à travers 6 ou 7 mois de ralentissement économique et une année 2024 qui sera sous le signe d’une croissance économique inférieure à celle de 2023, explique M. Cormier en entrevue avec La Tribune en marge d’une visite à Sherbrooke jeudi où il prononcera un discours devant la Chambre de commerce en plus de rencontrer de jeunes entrepreneurs. Jusqu’à l’été, on pense voir un ralentissement des dépenses de consommation et des investissements d’entreprises.»

La première grande force de la région est la diversité de son économie, qui a fait un bond de géant dans les 20 dernières années selon M. Cormier.

«C’est un milieu urbain avec des entreprises de services et des incubateurs. Il y a des secteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires dynamiques. Il y a aussi un secteur manufacturier où on voit de belles entreprises. C’est un bel atout pour la grande région de Sherbrooke.» — Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Marché américain

La proximité avec le marché américain est l’autre carte dans la manche de l’Estrie.

«L’économie américaine est probablement celle qui va performer le mieux à travers le monde cette année, souligne M. Cormier. En 2024, certaines prévisions indiquent que les États-Unis pourraient même faire un atterrissage en douceur. Ça peut être bon pour les entreprises de l’Estrie qui sont près de ces marchés.»

Deux dangers pour la région

Il y a toutefois deux enjeux à surveiller de près en Estrie, indique le président de Desjardins. La ville de Sherbrooke fait en effet pâle figure en matière de logement disponible puisque le taux d’inoccupation a été mesuré en 2022 sous la barre des 1% pour la deuxième année consécutive. À l’échelle provinciale, le taux d’inoccupation se situe à 1,7%. Rappelons que le taux d’équilibre est de 3%.

«C’est presque 25 % des étudiants sherbrookois qui utilisent des logements donc ça met beaucoup de pression pour les nouveaux arrivants et la croissance démographique. Il n’y a pas de baguette magique qui va régler le problème. Ce sont plusieurs solutions mises ensemble par tous les paliers de gouvernement. Mais ce qui me rend optimiste pour les prochaines années, c’est que le logement est au sommet de la priorité de tout le monde.»

Trouver une solution à la pénurie de main-d’œuvre doit également rester prioritaire selon lui.

«C’est évidemment un panier de solutions pour régler le problème à moyen ou long terme. Ce sont entre autres nos politiques d’immigration et l’automatisation des entreprises.» — Guy Cormier

Et les taux d’intérêt?

Concernant les taux d’intérêt, le grand manitou de Desjardins n’anticipe pas de nouvelles hausses si l’inflation demeure sous contrôle.

«Si on sent que l’inflation continue de diminuer, selon nos économistes, on pourrait peut-être voir des réductions de taux d’intérêt dans le deuxième trimestre de 2024, résume-t-il. Mais évidemment on ne repassera pas de 5% ou 6% à du 2%, oubliez ça. On est dans un contexte où la structure de taux va rester nettement plus élevée que ce qu’on a vu dans la dernière décennie.»