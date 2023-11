Les distributrices de Minute Pizza arrivent en Estrie

Les pizzas gelées sont cuites dans un four à même la distributrice et sont servies en quelques minutes. Sébastien Manseau, président de Minute Pizza, vit un véritable tourbillon tellement la demande pour le produit et le développement du réseau ici et ailleurs en province sont étourdissants.

«Nous avons une soixantaine de distributrices au Québec actuellement et nous voulons faire grimper le nombre à 400 en 2024», dit-il lors d’un entretien téléphonique avec La Tribune.

« Les pizzas sont prêtes en trois minutes. Elles sont produites et précuites à 50 % par notre fournisseur. Le fromage est fait avec du vrai lait et le pepperoni est haut de gamme. Dans la distributrice, il y a une partie réfrigérée à moins six degrés et une partie pour le four à cuire à 15 000 watts. Les distributrices sont remplies et nettoyées chaque jour ou aux deux jours. Les dates de péremption sont bien affichées.»

Visionnez notre reportage vidéo sur le sujet juste ici! (Journaliste : Mòrag Bélisle | Vidéaste : Maxime Picard | Réalisation et montage : Mòrag Bélisle )

Le concept a été mis au point au Japon. Les distributrices de Minute Pizza, une entreprise de la Mauricie, proviennent de l’Europe. Elles ont été adaptées pour notre climat, ajoute M. Manseau, qui qualifie son projet de «précurseur au Canada».

«Il y a un choix de cinq variétés. La machine sort la pizza choisie de sa boîte, la cuit et la remet dans sa boîte. Elle est prête en trois minutes et demie», explique l’homme d’affaires.

«Nous préparons un projet pilote à Cookshire-Eaton. Il y aura un service à l’auto. Les gens vont pouvoir attendre dans leur auto pendant que la pizza cuit. Si ça va bien, nous allons étendre le concept ailleurs. Nous avons aussi un autre projet de frites qui s’en vient en janvier. Elles seront prêtes en 60 secondes! Il y aura aussi des croquettes de poulet cuites en 45 secondes! Il y aura aussi des pizzas desserts.»

95 % de réussite

Les machines sont installées bien souvent à l’extérieur de dépanneurs et côtoient leurs cousines distributrices à glace.

La technologie est à peaufiner, avoue Sébastien Manseau. Un système informatique relie le réseau. On a eu affaire à quelques bogues, note-t-il. L’inventaire est suivi en temps réel.

«Jusqu’à maintenant, nous avons 95 % de réussite. Notre serveur informatique est situé en Europe. Nous travaillons actuellement à ramener ça ici», explique-t-il.

«Nous avons servi 60 000 pizzas en cinq mois. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons vendu 1000 pizzas par trois distributrices. Nos machines fonctionnent 24 heures sur 24.»

Les pizzas mesurent environ 25 centimètres (10 ½ pouces). Les prix varient de 16,99 $ à 18,99 $. Les machines acceptent les cartes de crédit et de débit. Aucun argent comptant n’est utilisé, précise M. Manseau.

«Nous pensons à un concept de livraison à domicile. Il n’y a rien qui empêcherait quelqu’un de livrer les pizzas à des clients chez eux», renchérit-il.

«Nous recevons des demandes d’information d’un peu partout dans le monde.»

L’entreprise assure ne pas vouloir faire mal aux pizzerias ayant pignon sur rue dans la province. «Nous cherchons simplement à combler un manque. Il existe une réelle pénurie de main-d’œuvre qui affecte tout le monde et qui provoque des fermetures d’entreprises et fait en sorte qu’il est désormais difficile d’avoir accès à de la restauration après 22h», souligne le président de Minute Pizza.

Enfin, les activités de l’entreprise se font en respect avec les normes du MAPAQ.