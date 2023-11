Vendredi fou: « la plus grosse journée de l’année » au Carrefour de l’Estrie

Malgré une croissance soutenue des achats en ligne depuis quelques années, la tradition américaine du « Black Friday » (au lendemain de l’Action de grâce) est dorénavant bien installée au Québec. Tout comme aux États-Unis, les consommateurs québécois vont se lancer eux aussi à la chasse aux aubaines rattachée au Vendredi fou.

« Si on compare avec un samedi très achalandé de l’année, le Vendredi fou, c’est au moins un tiers de plus par-dessus ça, précise Nathalie Labrecque, directrice générale du Carrefour de l’Estrie. Donc, on parle d’environ 40 000 personnes » qui débarqueront dans le plus important centre commercial de la région.

Alors que tous les indices entourant le magasinage en ligne pointent vers le haut et que les avantages de magasiner à partir de chez soi sont nombreux en termes de confort et de livraison, parfois rapide, comment expliquer l’attrait de la cohue que s’apprêtent à vivre des milliers de consommateurs?

Nathalie Labrecque, directrice générale du Carrefour de l'Estrie (KARINE COUILLARD)

« L’expérience du magasinage reste importante pour le consommateur, constate Nathalie Labrecque. Surtout lorsqu’il est question de vêtements et de chaussures: les gens ont besoin d’essayer. Ils veulent toucher. Il se peut aussi qu’ils viennent uniquement valider leurs achats. Mais ce qu’on constate, c’est que les commerçants offrent des rabais très ‘agressifs’ justement pour qu’ils achètent en magasin plutôt qu’en ligne. »

En octobre dernier, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a révélé les résultats d’un sondage mené auprès de 1000 consommateurs en prévision du Vendredi fou et le Cyberlundi.

Selon ce sondage, les intentions d’achats des Québécois sont en hausse de 13 % par rapport aux achats effectués en 2022. Un tiers de ces consommateurs prévoient même dépenser plus que l’année dernière, ce qui représente une hausse de 9 %.

La majorité des répondants (61 %) prévoyait donner des cadeaux, peu importe leur situation financière. Cependant, tout comme l’an dernier, un tiers (35 %) des consommateurs pensent dépenser moins que l’an dernier. En moyenne, les ménages québécois effectuant des achats des Fêtes prévoient dépenser 1059 $, comparativement à 1090 $ en 2022. Si 48 % des consommateurs magasinent pour trouver le meilleur prix, 10 % disent acheter ce qui les attire sans tenir compte du coût.

Des « rabais »... vraiment?

Et qu’en est-il de ces fameux « rabais » en magasin. En sont-ils vraiment? Peut-on réaliser de « vraies bonnes affaires » en magasinant durant le Vendredi fou?

Oui, répond Deny Bélisle, professeur agrégé en marketing à l’Université de Sherbrooke, co-fondateur du groupe de recherche en marketing sensoriel (MARS), à condition de faire ses devoirs en tant que consommateur.

Deny Bélisle, professeur agrégé en marketing à l’Université de Sherbrooke, co-fondateur du groupe de recherche en marketing sensoriel (MARS). (Université de Sherbrooke)

« Il y a des offres promotionnelles en ce moment qui sont très intéressantes par rapport au prix régulier de certains articles. Par contre, il y en a d’autres qui le sont moins », tempère le spécialiste et chercheur en marketing qui invite les consommateurs à effectuer « une veille des prix » dans les semaines qui précèdent le Vendredi fou afin de s’assurer de profiter des rabais annoncés.

« C’est notre travail, comme consommateur, d’être capable de reconnaître que tel article, tel produit en promotion est offert à un bon prix [avant d’acheter], suggère Deny Bélisle. Ce n’est pas parce que c’est le ‘‘Black Friday’’ que toutes les promotions qui nous sont proposées sont intéressantes. »

Et surtout, de ne pas succomber à des achats inutiles, prévient-il. « Ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline chez le consommateur d’identifier des produits pour lesquels il y a une nécessité de faire un achat, établir un budget et d’arriver préparé dans cette démarche. Et non pas d’être séduit par toutes les offres qu’on peut retrouver chez certains commerçants. »