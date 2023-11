Taxidermie de l’Estrie : de l’art, pas du taxi

Il y en a, du gibier qui est passé entre les murs de Taxidermie de l’Estrie, qui a pignon sur rue sur King Est, à Sherbrooke. Ayant vu le jour en 1974 à Valcourt, l’entreprise a fait son nid dans l’est de Sherbrooke il y a plus de 30 ans.

«On fait, en moyenne, entre 80 et 100 têtes de chevreuil par année», explique Mme Arcand-Duval, ajoutant du même souffle que ses collègues et elle sont aussi appelés à réaliser plusieurs projets de naturalisations d’animaux en tout genre, de blanchiment de crânes et de tannage de peaux.

Les têtes de chevreuil sont assurément le produit le plus en vogue chez Taxidermie de l'Estrie, qui en réalise entre 80 et 100 chaque année. (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est de l’ouvrage à l’année. Souvent, les gens nous apportent leur chevreuil durant la période de chasse automnale et s’attendent à le recevoir pour Noël, mais ce n’est pas le cas. Nos têtes de chevreuil qu’on reçoit à l’automne, on les monte à partir de janvier et on finit vers août ou septembre. Au travers de ça, on a des ours, des dindons, le trappage au mois de mars [...]. C’est une roue qui tourne tout le temps», souligne-t-elle.

Plusieurs étapes sont nécessaires avant d’arriver à un produit fini lors d’une naturalisation. Après la réception de la peau de l’animal et le travail de dégraissage, salage et tannage, il faut la placer sur un mannequin en polyuréthane de la bonne dimension et avec la posture souhaitée par le client, pour ensuite travailler à rendre le produit le plus similaire à la réalité possible.

Finie, la paille qui a popularisé l'expression « empailler un animal ». Les peaux sont désormais placées sur des mannequins que l'on voit à la droite de l'image. (Maxime Picard/La Tribune)

Un art

C’est ce travail de précision et de reproduction de la réalité qui a fait tomber Jessika Arcand-Duval en amour avec la taxidermie. Amoureuse de l’art, elle voit dans ce travail une manière de s’exprimer.

«La taxidermie, ç'a vraiment un côté artistique. Si je monte un lynx, je vais prendre une photo et tenter de recréer le plus fidèlement possible son expression», pointe-t-elle, soulignant que ce sont les petits détails, par exemple les yeux, que les taxidermistes peinturent eux-mêmes, qui viennent confirmer ou non le réalisme d’une œuvre.

«Le but, c’est de redonner vie à l’animal. On ne veut pas en faire quelque chose de fake, donc, si on ne prend pas le temps de s’appliquer, ça peut avoir l’air tout croche», ajoute Mme Arcand-Duval.

Le réalisme est le nerf de la guerre pour les taxidermistes. (Maxime Picard/La Tribune)

Cet art permet aussi de redonner une deuxième vie à certains animaux qui ne sont pas issus de la chasse pour des utilisations par monsieur et madame Tout-le-Monde.

Taxidermie de l’Estrie achète notamment de la peau de mouton aux abattoirs pour la travailler et en faire des tapis, par exemple. Cela permet, aux yeux de Mme Arcand-Duval, de récupérer artistiquement quelque chose qui aurait autrement fini «aux poubelles».

Une affaire de famille

Jessika Arcand-Duval en convient: si les chasseurs connaissent très bien la taxidermie, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que cette discipline soit connue du grand public, ce qui donne parfois lieu à des échanges cocasses.

«Quand je vais quelque part et qu’on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis taxidermiste et les gens me disent “c’est quoi, tu conduis des taxis?”. Je leur explique que c’est un peu comme les embaumeurs pour les animaux, ce que les gens trouvent bizarre, souvent. Mais c’est correct, moi aussi il y a des métiers que je trouve bizarres», note-t-elle en riant.

Celle qui était serveuse s’est dirigée vers Taxidermie de l’Estrie il y a une vingtaine d’années pour y réaliser des tâches administratives. Il y a environ quatre ans, elle s’est initiée à la taxidermie, travail pour lequel elle a eu un coup de foudre.

«Je vais prendre la relève dans deux ou trois ans, quand mon beau-père va décider de vendre. Il voulait que son fils reprenne l’entreprise, mais il n’avait pas d’intérêt pour ça. Comme je suis en couple avec son fils depuis 25 ans, on peut dire que l’entreprise va quand même rester dans la famille», souligne la taxidermiste.

Taxidermie de l'Estrie compte quatre employés pour réaliser de nombreux montages et naturalisations, dont ces peaux d'ours. (Maxime Picard/La Tribune)

À l’aube du cinquantième anniversaire de Taxidermie de l’Estrie, Mme Arcand-Duval assure vouloir continuer à faire croitre l’entreprise qu’elle gère et à aller chercher de nouveaux clients, tout en adaptant ses pratiques pour contrecarrer la pénurie de main-d’œuvre, qui frappe encore plus fort dans des domaines spécialisés et méconnus comme le sien.

«C’est difficile. Parfois, on a des gens qui arrivent et qui pensent que ce sera simple, mais quand ils se rendent compte de tout le travail, ça les décourage. En ce moment, on est comme une famille: on est quatre employés, on fait un peu de tout et on tente d’être polyvalents», met-elle en lumière.

Une entreprise unique

Seul atelier de taxidermie à Sherbrooke et l’un des rares en Estrie, Taxidermie de l’Estrie est la seule entreprise du genre en région à produire son matériel, dont ses mannequins, sur place, plutôt que de les acheter aux États-Unis, selon Jessika Arcand-Duval.

«Comme on produit nos choses ici, on peut se permettre de vendre nos montages moins cher. Faire venir ces produits des États-Unis, notamment, c’est excessivement coûteux», dit-elle.

«C’est pourquoi, poursuit-elle, on tente d’acheter local et d’acheter tous nos produits de base au Canada, si c’est possible.»

Taxidermie de l'Estrie vend du matériel de naturalisation à d'autres taxidermistes en province. (Maxime Picard/La Tribune)

Taxidermie de l’Estrie s’est d’ailleurs diversifié et propose maintenant des produits spécialisés, comme les mannequins, des dents et langues en plastique et des yeux en verre, à la vente pour d’autres taxidermistes.

«Si on est ici et qu’on est établi depuis plusieurs années, c’est qu’on a plusieurs branches à notre compagnie», résume Mme Arcand-Duval.

Histoires hors du commun

En 21 ans au sein de cette entreprise, Jessika Arcand-Duval pense spontanément à deux événements marquants lorsqu’on lui demande quelles ont été les demandes les plus étranges qu’elle a vu passer.

«La chose la plus spéciale que j’ai vue, c’était il y a quelques années. Un homme est arrivé avec ses mamelons dans un sac Ziploc. Il les avait fait retirer, car c’était un complexe pour lui, et il voulait qu’on les tanne pour en faire des boutons de manchette», relate-t-elle, sourire aux lèvres.

Devant l’impossibilité pour elle de réaliser une telle demande, l’homme a acheté des produits de tannage et est revenu quelque temps plus tard avec ses boutons de manchettes organiques.

«Je n’avais pas d’autres réactions que: “Ayoye!” C’était vraiment étrange», confie-t-elle.

Elle se souvient aussi de ce chasseur qui, croyant viser un chevreuil, avait tiré sur un animal exotique qui s’était sauvé d’un zoo.

«Les agents de la faune lui ont laissé le droit de le garder. L’animal était dans ses carottes et mangeait, donc l’homme l’a tiré. Il est aujourd’hui naturalisé dans son salon», souligne Mme Arcand-Duval.

L'animal le plus exotique sur lequel Mme Arcand-Duval a pu travailler est un nilgaut. (Raju Kasambe/Wikimedia Commons)

L’animal en question était un nilgaut, une espèce d’antilope qui vit dans plusieurs régions de l’Inde. Même en ayant vu passer des mouflons, des cougars ou des ours polaires dans son établissement, elle note qu’il s’agit à ce jour de l’animal le plus étrange sur lequel elle a pu travailler.