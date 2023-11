Slack, QuickBooks ou Shopify: une nouvelle entreprise sherbrookoise pour trouver le bon logiciel

Elle a été fondée par deux bacheliers du programme de communication de l’Université de Sherbrooke, André-Philippe Boulanger Trottier et Jonathan Boisvert, qui ont décidé de transformer leur passion en projet d’entreprise.

« On n’arrêtait pas de se partager des logiciels et on était passionnés, mentionne Jonathan lors d’un entretien dans les bureaux de l’entreprise au 455 King Ouest. On s’était créé une base de données déjà et on s’est demandé pourquoi on ne la partagerait pas. On s’est dit qu’on n’était clairement pas les deux seules personnes au monde à être intéressées par ça. »

La plateforme comprend pour le moment plus de 400 logiciels dans 87 sous-catégories différentes passant de la gestion de courriels à la production vidéo tout en couvrant la gestion des mots de passe, les solutions de paiement, le recrutement ou le développement d’applications.

« Il y a une trentaine de logiciels, qu’on connaît tous comme Outlook ou Gmail, qui dominent le marché, indique André-Philippe. En réalité, il en existe au-dessus de 30 000 dont plusieurs très spécialisés. On a décidé de cataloguer ces solutions pour les entreprises, les OBNL ou même pour les gens qui ont simplement un projet. Pour l’instant, les logiciels sont principalement ceux d’Amérique du Nord. On fait une sélection et le plan, c’est de se rendre à 500 ou 600 en début d’année. »

Les deux entrepreneurs ont également configuré une intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à cibler un logiciel.

« On l’a configurée pour qu’elle propose aussi des articles de blogue, ajoute Jonathan. Souvent un titre de logiciel ça ne veut pas dire grand-chose, mais avec un article, tu peux voir lequel correspond le plus à tes besoins. »

Pôle francophone

Trouve ton SAAS répertorie environ une quarantaine de logiciels créés au Québec, dont notamment Agendrix qui est développé à Sherbrooke. L’entreprise entend d’ailleurs devenir une référence francophone dans le domaine.

« On veut devenir un pôle francophone parce que la plupart des ressources sont en anglais et ça peut être un problème », souligne Jonathan.

Les SAAS de créateurs québécois seront d’ailleurs mis en valeur sur le site.

« J’ai souvent fait face à des problèmes où j’ai dû communiquer avec le service de support d’un logiciel et on me répondait dans une langue que je ne connaissais pas ou dans un anglais cassé, résume le cofondateur. Avec les solutions québécoises, tu vas savoir que tu peux communiquer et ils vont comprendre la réalité d’un entrepreneur québécois aussi. »