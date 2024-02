Pourboire par carte : les fournisseurs tirent leur épingle du jeu

Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales à l’Association Restauration Québec (ARQ), comprend les frustrations des consommateurs envers la prolifération des options de pourboire.

Toutefois, elle tient à spécifier que les commerçants n’en tirent aucun profit. Selon elle, ils sont même perdants, puisque le pourboire par carte fait gonfler les frais de transaction.

Pour chaque dollar payé à l’aide d’un terminal de paiement, l’entrepreneur doit verser un «taux d’interchange» à son fournisseur. Ces frais sont appliqués sur les transactions totales, incluant la partie des pourboires.

«Le restaurateur se retrouve donc à assumer des frais sur des montants qui ne lui appartiennent pas, car les pourboires doivent être remis en entièreté aux employés qui ont fait le service», explique Mme Tremblay.

Ces taux varient entre 1,25 % et 3,5 %, selon le type de carte de crédit, précise la directrice des affaires publiques et gouvernementales.

Sandrine Prom Tep, professeure au département de marketing de l’UQAM, soulève également cette piste. À son avis, les fournisseurs pourraient être poussés à encourager les clients à laisser du pourboire par la configuration de leurs machines.

«Si le modèle d’affaires des fournisseurs de solution est d’être payé en pourcentage de la transaction, ils ont intérêt à ce que le montant soit plus élevé. On pourrait donc croire qu’ils ont tendance à favoriser des options de pourboire plus élevées», soulève-t-elle.

Le choix aux commerçants?

Contacté par Le Soleil à ce sujet, le fabricant de terminaux de paiement Moneris renvoie la balle aux commerçants.

«Cette fonctionnalité dépend entièrement des entreprises. Les pourboires ne sont pas activés par défaut, donc ils ne sont pas demandés automatiquement. Une entreprise doit activer cette fonctionnalité lors de la configuration initiale de l’appareil, ou celle-ci peut être activée dans les paramètres ultérieurement», affirme Darren Leroux, directeur des communications chez Moneris.

Il ajoute que l’option «Aucun pourboire» est toujours présentée aux clients, et l’entreprise ne peut pas la désactiver.

Lorsqu’un commerçant se procure un appareil Moneris, un guide d’utilisateur est envoyé avec tous les appareils. Celui-ci contient une section dédiée aux paramètres de pourboire et la façon d’activer les différentes options, détaille M. Leroux.

Les entreprises ont donc le plein contrôle sur les options suivantes : activation ou désactivation des pourboires, configuration des pourboires en dollar, configuration des pourboires en pourcentage, ajout de pourboire préétabli et modification des valeurs préétablies.

L’entreprise ne peut toutefois pas se prononcer sur la procédure employée par les autres fournisseurs.

«8 %, 10 %, 12 %»

En restauration, le pourboire pour les serveurs est coutume. Mais depuis la pandémie, la pratique s’est étendue au service au comptoir, ce qui frustre plusieurs consommateurs.

Devant cette réalité, certains membres de l’ARQ s’adaptent, affirme Dominique Tremblay.

Un récent sondage conduit par l’association montre que 72 % des restaurateurs ont encore les traditionnelles options de 15 %, 18 % et 20 % sur leurs terminaux. Cependant, certains restaurants de service au comptoir commencent à offrir 8 %, 10 % et 12 %. Mme Tremblay pense qu’il pourrait s’agir d’une solution pour mieux adapter les offres de pourboire aux services offerts.

Le pourboire après les taxes

Un autre aspect irritant du pourboire par carte est le fait qu’il soit appliqué après les taxes, convient Dominique Tremblay.

«C’est sûr que c’est un peu tannant, mais ce n’est pas quelque chose qui est caché. Ça fait des années que c’est comme ça. C’est de la programmation de terminaux et ce n’est pas le restaurateur qui a l’option que ce soit calculé de cette façon-là», dit-elle.

Elle conseille donc aux consommateurs de laisser un peu moins que 15 % s’ils veulent donner ce pourcentage de la facture.