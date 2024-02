Comment Surmesur est passée de 12 millions à 255 millions en trois mois...

François et Vincent Thériault, les deux coprésidents de Surmesur, entourant Catherine Savoie, la directrice finance et culture de l’entreprise. (Frederic Matte)

Vincent et François Thériault, coprésidents de Surmesur, ont fondé leur entreprise en 2013, spécialisée dans la confection sur mesure de complets. Catherine Savoie, directrice finance et culture de l’entreprise, «la comptable» comme son conjoint Vincent aime bien la présenter, épaule les deux frères depuis les débuts. Ensemble, ils souhaitent depuis toujours «démocratiser la confection sur mesure».

Alors, comment Surmesur a pu réaliser l’exploit de passer d’un chiffre d’affaires annuel de 12 millions à plus de 255 millions? En devenant un des importateurs d’équipements de protection personnelle pour le gouvernement du Québec dans un moment crucial.

MM. Thériault et Mme Savoie ont profité du premier déjeuner-causerie de l’année, tenu par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) mardi, pour présenter leurs valeurs dans la gestion de personnel.

Mais surtout, l’entreprise tente de se positionner pour obtenir une certification B Corp. «On associe souvent B Corp à l’environnement, mais ce n’est en fait qu’un seul des cinq volets de la certification», explique Mme Savoie. «Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est B Corp, c’est un peu comme les critères ESG pour les entreprises publiques. […] C’est pour les entreprises qui veulent être en avant de la parade et qui ne veulent pas attendre les exigences gouvernementales pour agir.»

Avoir un impact

Cette certification s’adresse aux entreprises qui veulent avoir un impact sur la société. «Avoir la certification n’est pas une fin en soi», ajoute-t-elle, en précisant que le questionnaire pour l’obtenir donne des idées à Surmesur pour améliorer son bilan social.

Mais le fait d’être dans la deuxième industrie la plus polluante de la planète ne joue pas tant en faveur de l’entreprise pour avoir cette certification. C’est à ce chapitre que Surmesur place ses billes avec sa Fondation 104 et les relations avec ses employés en leur donnant des conditions de travail enviables.

Le groupe a d’ailleurs présenté une vidéo dans laquelle les employés participaient à une activité de teambuilding pour assembler des vélos. Ce qu’ils ont appris ensuite, c’est que les vélos allaient être donnés à des enfants qui étaient dans une pièce voisine de l’endroit où s’est tenue l’activité.

Vincent et François Thériault, coprésidents de Surmesur, au déjeuner-causerie de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, le 30 janvier dernier. (Frederic Matte)

Mauvais timing

À la fin de la conférence, ils ont raconté aux convives quelques bribes de leur histoire et parlé de leur livre qui raconte en détail celle-ci. Question d’inspirer les gens d’affaires réunis dans la salle de bal du Château Frontenac.

La pandémie de la COVID-19 ne pouvait plus mal tomber pour Surmesur. Surtout que les effets avaient commencé à se faire sentir dès janvier 2020, alors que les premières éclosions forçaient la fermeture d’usines en Chine.

«Vous voyez, on a vraiment une saison morte en décembre, janvier et février. En mars, ça recommence. Les mariages s’en viennent. Le beau temps arrive. Les gens veulent se mettre beaux pour le printemps et l’été. Et la COVID est arrivée et ça a nous a donné un coup dans nos finances. On n’était plus capable et on était au bout du rouleau.» — Vincent Thériault, copropriétaire de Surmesur

Surmesur a un bureau en Chine dans lequel une de leur employée chinoise, surnommée Vanessa, travaille. «On s’est fait dire par elle qu’on pouvait avoir des masques. Au départ, on s’était dit que ce n’était pas vrai qu’on allait partir une startup de vente de masques. On était pendant quelques jours dans un certain déni.»

Mais ensuite, les deux entrepreneurs ont recherché comment ils pouvaient entrer en contact avec le gouvernement du Québec afin de servir d’intermédiaire pour importer rapidement plusieurs milliers de masques chirurgicaux pour le système de santé.

Aventure périlleuse

Tout ce récit est raconté dans le livre que les coprésidents de Surmesur ont écrit avec Élise Paradis. Tailler sa place relate toute l’audace dont les frères Thériault ont fait preuve pour en arriver à cette transaction entre des usines chinoises et le gouvernement du Québec.

Une aventure périlleuse, considérant toute la spéculation et les hausses de prix vertigineuses autour de l’achat de masques chirurgicaux et N95. Sans compter l’implication de pirates en Chine qui y voyaient une occasion de faire de l’argent rapidement.

Ce n’est pas pour rien que le sous-titre de Tailler sa place est : Un récit entrepreneurial inspirant sur la résilience et l’audace pendant la pandémie de COVID-19.

En tout, Surmesur avait importé 185 millions de masques et 2,5 millions de blouses médicales au Québec, envoyés ici à coups de vols avec des avions Airbus A380 et Antonov An-124, notamment. Mais pas sans plusieurs soucis, et même quelques échecs et arnaques évitées de justesse. Le livre, qui explique tout dans les moindres détails, est offert au profit de la fondation créée par Surmesur, la Fondation 104, dont la mission est «d’inspirer et propulser les jeunes à franchir leurs barrières personnelles et sociales en agissant sur leurs intérêts et leurs idées avec une mentalité entrepreneuriale», entre autres.

Plus d’information : taillersaplace.com