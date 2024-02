Canada Goose revient en force en Asie, mais voit ses revenus glisser partout ailleurs

Pour l’ensemble de son exercice 2024, Canada Goose prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 1,28 et 1,31 milliard $, alors qu’une prévision antérieure se situait entre 1,2 et 1,4 milliard $. (PC)

L’entreprise de vêtements de luxe a déclaré que ses achats à Macao et à Hong Kong avaient ouvert la voie, stimulés par le tourisme en provenance de Chine continentale, où la fréquentation des magasins avait doublé. Les ventes en Asie ont bondi de 62 % d’une année à l’autre au cours du trimestre clos le 31 décembre.

Le président−directeur général Dani Reiss a affirmé aux analystes, jeudi, lors d’une conférence téléphonique, que «la vigueur en (Asie−Pacifique) reflète à la fois le temps plus froid en Chine au troisième trimestre ainsi que (la fin des) fermetures de magasins l’année dernière en raison des restrictions liées à la COVID−19».

La montée en puissance dans la région Asie−Pacifique a alimenté une augmentation totale des revenus d’une année à l’autre de 6 % au troisième trimestre.

Cependant, plus près de chez nous, l’entreprise torontoise a enregistré une glissade de ses ventes. Le temps plus chaud à l’automne et au début de l’hiver, conjugué à une demande des consommateurs plus faible causée par une forte inflation et des taux d’intérêt élevés, a fait baisser les revenus de près de 14 % au Canada et aux États−Unis.

En Europe, au Moyen−Orient et en Afrique – le segment qui représente la plus petite part des bénéfices de Canada Goose – le chiffre d’affaires a chuté de 26 %.

Jeudi, la société a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 130,6 millions $ pour son troisième trimestre.

Le bénéfice s’est élevé à 1,29 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 134,9 millions $ ou 1,28 $ par action un an plus tôt, alors qu’il y avait plus d’actions en circulation.

Les revenus pour le trimestre ont totalisé 609,9 millions $, contre 576,7 millions $ pour la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Canada Goose a déclaré avoir engrangé 1,37 $ par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,27 $ par action un an plus tôt et à peu près conforme aux attentes des analystes, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 310 et 330 millions $ pour son quatrième trimestre et un bénéfice ajusté compris entre 2 et 13 cents par action.

Pour l’ensemble de son exercice 2024, Canada Goose prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 1,28 et 1,31 milliard $, alors qu’une prévision antérieure se situait entre 1,2 et 1,4 milliard $.

La société a déclaré que le bénéfice net ajusté par action se situerait probablement entre 82 cents et 92 cents, contre des prévisions antérieures comprises entre 60 cents et 1,40 $.