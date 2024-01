La quête du bonheur en voyage... malgré l’inflation

Chaque année, la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM s’intéresse aux grandes tendances de l’année. Parmi elles: la quête du bonheur inspire à voyager, montre le rapport.

«Le voyage est un investissement en soi, en notre bien-être», interprète le titulaire de la Chaire de tourisme Transat, Marc-Antoine Vachon.

Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de l’ESG UQAM (Emilie Tournevache/UQAM)

Selon différentes études, «les dépenses associées à des expériences rendent également plus heureux que celles attribuées à des biens matériels.» Ce qui peut expliquer l’intérêt des consommateurs pour le tourisme, même en période incertaine.

Même si la quête du bien-être représente une tendance déjà présente avant la pandémie, de nouveaux comportements s’ancrent chez les consommateurs.

«On intègre davantage des activités qui vont nous faire du bien pendant notre voyage. Ce qui est en croissance, c’est l’activité physique ou la contemplation de la nature, la méditation, les spas. On veut profiter du voyage pour maximiser les bienfaits sur notre bien-être et investir en nous», commente M. Vachon.

Le voyage est-il devenu un luxe indispensable? soulève le rapport. Au Québec, pour 34 % des voyageurs sondés, les voyages comptent parmi les dépenses prioritaires.

Ces répondants se montrent notamment plus flexibles par rapport à leurs dates de voyages (42 %) ou magasinent davantage pour dénicher de bonnes affaires (41 %).

Des sacrifices

À noter que ces Québécois sont majoritairement universitaires, avec un revenu par ménage de 100 000 $ et plus. En outre, une forte proportion d’entre eux est âgée de 55 ans et plus; une forte proportion est en couple sans enfant à la maison.

On dénote du même coup un intérêt grandissant pour les voyages hors saison. Selon le coup de sonde effectué en novembre dernier auprès de plus de 1000 voyageurs québécois, 59 % des répondants ont voyagé en dehors des périodes de vacances habituelles en 2023.

L’intérêt pour ces voyages en dehors des fortes périodes s’explique aussi par les possibilités qu’offre le télétravail.

En octobre, un sondage de la firme Deloitte montrait que les Canadiens prévoyaient réduire leur budget de cadeaux de Noël, mais ils anticipaient une hausse des dépenses de 11 % liées aux voyages pendant les Fêtes.

Certains préfèrent réduire leur facture d'épicerie pour épargner leur budget voyage. (Simon-Séguin Bertrand, archives Le Droit)

Les consommateurs n’hésitent pas à réduire leurs sorties au restaurant, voire réduire leur facture d’épicerie, pour pouvoir partir, remarque Marc-Antoine Vachon.

«Ça amène un élément particulier, c’est-à-dire qu’on va faire des sacrifices», précise M. Vachon, en ajoutant qu’environ la moitié des voyageurs sont touchés par le contexte économique. Et plus on fait des sacrifices, plus les attentes sont élevées, fait-il valoir.

Ces données trouvent écho dans des informations récoltées par Destination Canada, selon lesquelles les consommateurs à l’échelle mondiale «accordent une part grandissante de leur budget aux expériences».

Plus de la moitié des répondants (54 %) admettent que le contexte économique actuel constitue un frein pour leurs voyages dans la prochaine année. Les Québécois sont toutefois nombreux à ne pas vouloir se priver de voyager. Ainsi, 84 % des répondants jugent tout de même probable d’effectuer un «séjour d’agrément en 2024», lit-on dans le cahier Tendances 2024 qui sera dévoilé mercredi à l’industrie touristique à Montréal.

Sherbrooke s’est retrouvée sous le smog plus souvent qu’à l’habitude, selon Environnement et Changement climatique Canada, en raison des feux de forêt. (Jean Roy/Archives La Tribune)

La météo extrême, un enjeu sur le radar

Par ailleurs, l’enquête montre que 10 % des voyageurs québécois ayant voyagé dans la province l’été dernier ont dû modifier un séjour en raison d’événements météorologiques extrêmes.

C’est la première fois que la Chaire s’intéresse à cet aspect et entend suivre ce phénomène, note Marc-Antoine Vachon.

«Le tiers des personnes qui ont été impactées ont représenté des pertes sèches pour le Québec», note M. Vachon, en précisant qu’elles ont décidé d’annuler leur voyage ou de voyager à l’extérieur de la province.

Si la proportion de 10 % ne paraît pas élevée, elle l’est en raison du volume, à l’été: c’est la période où la plupart des Québécois prennent leurs vacances et qu’ils multiplient les escapades.

«Cette météo extrême s’intègre de plus en plus dans le processus décisionnel. Le choix d’annuler ou d’aller ailleurs, est-ce qu’il va être de plus en plus fréquent? La question se pose», note M. Vachon.

La tendance de partir voyager l'été dans le Sud se remarque depuis quelques années déjà. (Archives/Archives)

«Comme on a vu, il y a quelques années, la tendance d’aller dans le Sud pendant l’été, ce qui était impensable auparavant», image-t-il.

Les inondations dans Charlevoix, par exemple, sont survenues alors que les Québécois étaient en mode planification des vacances. Les feux de forêt ont aussi occupé beaucoup l’actualité.

Le sondage montre que 36 % des voyageurs québécois considèrent que les événements météorologiques de la dernière année influenceront la planification de leurs voyages en 2024.

En 2021, 60 % des voyageurs québécois souhaitaient voyager de façon plus responsable. (Air Transat)

Responsables, mais…

Par ailleurs, le nombre de «voyageurs responsables» atteint un plateau, constate la Chaire.

En 2021, 60 % des voyageurs québécois souhaitaient voyager de façon plus responsable.

L’équipe de la Chaire s’est demandé si cette intention s’est traduite en actions, notamment à l’aide d’indicateurs de tourisme durable.

Le principal constat? Aucun changement n’est observé quant à la proportion de voyageurs québécois qui adoptent certains comportements écoresponsables.

Quelques faits saillants :

Le Québec demeure une destination de voyage de choix pour les Québécois, année après année.

Le plein air occupe une place importante dans le cœur des Québécois lorsqu’ils voyagent pendant la saison estivale.

Une tendance à la hausse des séjours automnaux est observée ces dernières années au Québec et aussi ailleurs dans le monde, en lien avec le beau temps qui prolonge la saison estivale