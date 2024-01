[EXCLUSIF] Desjardins fermera près de 190 centres de services d’ici trois ans

La vague de fermetures, amorcée il y a quelques années, se poursuivra jusqu’à la fin 2026. Ce sont donc près de 190 centres de services, à moins d’un changement, qui devraient cesser leurs activités d’ici là.

Desjardins maintient ainsi son objectif de centraliser ses services et de déplacer les opérations courantes de son réseau physique vers le numérique, plus précisément sur sa plateforme AccèsD.

En 2022, Desjardins a fermé 58 centres de services au Québec. En 2023, ce sont 62 caisses qui ont cessé leurs activités, passant de 685 à 623 sur le territoire québécois.

En Ontario, un seul centre de services, sur 47, a fermé ses portes en 2023.

Ces derniers jours, d’autres fermetures ont été annoncées, notamment par les caisses en Mauricie, au Lac-Saint-Jean et de Brompton.

«Chaque fermeture a d’abord été étudiée et analysée au préalable. Et elle est suivie d’un accompagnement auprès des membres pour les diriger sur nos services AccèsD. On ne laisse tomber personne», assure Nathalie Larue, première vice-présidente services aux particuliers du Mouvement Desjardins, en entrevue avec Le Soleil.

Cette dernière assiste les équipes sur place dans les opérations de réduction des services et de fermeture des succursales, qui se déroulent sur plusieurs mois.

Nathalie Larue, vice-présidente services aux particuliers chez Desjardins, assure que le réseau de centres de services Desjardins n'est pas voué à disparaître. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

«Avant de fermer, on regarde toutes les options», glisse-t-elle. Dont celle de réduire les heures d’ouverture ou de partager les services avec une succursale régionale.

«Même quand on offre plus d’heures, on arrive à un moment donné où il n’y a plus assez d’utilisateurs pour justifier le maintien du centre de services», justifie-t-elle.

Dans quelques cas, la fin de bail de location explique le moment choisi.

En 2015, Desjardins comptait 1122 centres de services au Québec. Il devrait en rester autour de 436 à la fin 2026.

Moins de 1 % des transactions

Les statistiques semblent appuyer ses propos. L’an dernier, moins de 1 % des transactions ont été effectuées aux comptoirs caissiers de l’institution.

«Dans la plupart des cas, ces transactions peuvent se faire à distance ou au guichet», intervient-elle.

Et 3 % des transactions ont été complétées aux guichets automatiques, qui subissent également une diminution depuis quelques années.

En 2023, 93 guichets automatiques ont été retirés du réseau québécois. Un bond, comparativement à 21 en 2022.

«Quand on enlève un guichet, il en reste souvent un ou deux sur place», assure Mme Larue. Plusieurs guichets ont également été retirés de centres commerciaux.

En contrepartie, dans certaines municipalités, des guichets ont été remis en place ou ajoutés, afin de compenser la fermeture d’un centre de services dans un secteur plus isolé. «C’est du cas par cas, selon les besoins de la clientèle locale», insiste la vice-présidente.

Changement des habitudes

Comme la plupart des institutions financières, Desjardins constate un changement des habitudes transactionnelles de ses membres, qui s’est accéléré ces dernières années.

La pandémie a été un moment charnière, selon la vice-présidente. «On a vu des membres qui utilisaient nos services en ligne ou même leur carte de débit pour la première fois, argue Mme Larue. Ils ont ensuite pris l’habitude.»

Or, il n’est pas question de mettre fin complètement aux centres de services, ni aux guichets. «Il va rester un réseau physique ultimement», assure Nathalie Larue.

«Desjardins est encore aujourd’hui l’institution la plus présente sur l’ensemble québécois et va continuer d’être présente dans toutes les régions.»

Cette présence peut également prendre d’autres formes, en soutenant des organisations et des événements locaux, à titre d’exemple.

Accompagner plutôt que reculer

Au cours des dernières années, plusieurs municipalités du Québec ont vécu la fermeture de l’unique centre de services dans leur localité.

Selon Nathalie Larue, malgré les fermetures de caisses en série, Desjardins demeure l'institution financière la plus présente sur le territoire québécois. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Bien qu’elle dise comprendre «l’inquiétude des citoyens», dont certains ont exprimé leur mécontentement ou fait circuler une pétition, comme à Berthier-sur-Mer l’automne dernier, il n’est pas question de revenir sur les décisions de fermetures.

«Quand on voit qu’il y a de l’inquiétude, nos caisses s’assurent de donner plus d’accompagnement ciblé auprès de leurs membres pour que les services continuent de répondre à leurs besoins», ajoute-t-elle.

Investir dans la sécurité

Une façon d’apaiser les craintes est aussi en investissant dans la protection des données sensibles et numériques.

Au cours des deux dernières années, Desjardins affirme avoir réalisé des investissements de plus de 250 millions dans l’évolution et la sécurité de ses solutions en ligne.

«Nous misons sur la sécurité, bien sûr, mais aussi à offrir une expérience rehaussée et simplifiée à nos membres et clients sur l’ensemble de nos canaux, autant pour les produits et services financiers que pour les assurances», répond Mme Larue.