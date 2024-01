Un tribunal pressé d’adopter l’entente dans la poursuite contre l’iPhone 6 et 7 au Canada

Les avocats de l’entreprise et les membres du groupe d’une poursuite déposée initialement en 2018, se trouvaient lundi dans une salle d’audience de Vancouver, demandant l’approbation du règlement, où les consommateurs recevraient entre 17,50 $ et 150 $, selon le nombre de réclamations qui aboutissent. (Jae C. Hong/Associated Press)