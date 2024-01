Toyota Canada rappelle 7300 voitures en raison d’un coussin gonflable défectueux

L’avertissement concerne les modèles Corolla et Corolla Matrix 2003 et 2004 ainsi que les RAV4 2004 et 2005. (Damian Dovarganes/Archives La Presse canadienne)

Un porte−parole de Toyota Canada a précisé mardi par courriel que le rappel n’est pas nouveau et constitue plutôt une répétition d’un rappel existant pour les coussins gonflables Takata risquant d’exploser et de projeter des fragments de métal.

L’avertissement concerne les modèles Corolla et Corolla Matrix 2003 et 2004 ainsi que les RAV4 2004 et 2005.

«S’il y a rupture du gonfleur, des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin gonflable, heurtant les occupants du véhicule et pouvant résulter en des blessures graves ou la mort», peut−on lire dans le rappel publié sur le site de Toyota Canada.

L’entreprise espère que l’avis parviendra aux personnes qui n’ont pas répondu à leur premier rappel en 2013, puis élargi en 2015, a indiqué le porte−parole de chez Toyota Canada, Phillip Crowe.

Les propriétaires peuvent consulter le site web de rappel de Toyota pour voir s’ils sont concernés et contacter un concessionnaire Toyota pour faire réparer leur voiture gratuitement.

Takata a utilisé du nitrate d’ammonium volatil pour créer une petite explosion afin de gonfler les coussins lors d’un accident. Toutefois, l’agent propulseur peut se détériorer avec le temps ou après une exposition prolongée à l’humidité ambiante et à des fluctuations de températures élevées, selon la note de rappel.

Il peut exploser sous l’effet d’une force trop importante, faisant éclater la boîte métallique et projetant des morceaux.

Au moins 26 personnes ont été tuées aux États−Unis par des coussins gonflables Takata depuis mai 2009, et au moins 30 personnes sont mortes dans le monde, notamment en Malaisie et en Australie. De plus, environ 400 personnes ont été blessées. L’explosion des coussins gonflables a mis Takata du Japon en faillite.

M. Crowe a mentionné que la compagnie n’était au courant d’aucune rupture du gonfleur du coussin ni de blessures chez les conducteurs canadiens liées au rappel.

Les dysfonctionnements des coussins Takata ont conduit à la plus grande série de rappels de véhicules de l’histoire, avec environ 100 millions de véhicules concernés dans le monde.

Avec l’Associated Press