Le pourboire par carte: une forme de «manipulation»?

Du 9 au 15 janvier 2024, l’application de finances personnelles Hardbacon a interrogé 513 Canadiens de 18 ans et plus sur le pourboire.

Résultat? Plus de 65% des répondants disent avoir déjà laissé un pourboire uniquement parce que le terminal de paiement offrait cette option.

De plus, 62% des participants ont déjà laissé un pourboire plus élevé que prévu en raison des choix présentés par le terminal de paiement.

Avant la pandémie, le pourboire par carte était majoritairement réservé aux services rendus par des employés payés en dessous du salaire minimum. Dans les commerces, les cafés ou les chaînes de restauration rapide, il était seulement possible de donner du pourboire par argent comptant.

Maintenant, de plus en plus de commerces ajoutent l’option sur leurs terminaux de paiement. En restauration, les chaînes Subway et Ashton ont fait ce choix, alors que McDonald’s et Tim Hortons ne présentent pas l’option.

Selon Luis Pineda, analyste en consommation chez Option Consommateurs, il s’agit de la transformation la plus importante dans la pratique du pourboire depuis la pandémie.

Une pratique efficace, mais risquée

Selon le sondage, les options de pourboires commençant à plus de 15% sont un irritant pour les consommateurs, tout comme l’application du pourcentage de pourboire sur le total après les taxes.

«Les résultats démontrent que les tactiques des commerçants pour inciter les consommateurs à laisser plus de pourboire fonctionnent, mais ils risquent de s’aliéner leur propre clientèle dans un contexte où on essaie tous d’adapter notre budget à l’inflation», commente Julien Brault, pdg de Hardbacon.

Le pourboire dans les restaurants avec service aux tables demeure très populaire. Plus de 99% des répondants disent laisser un pourboire à leur serveur.

Cependant, les pourboires de 20% sont loin d’être devenus la norme au Canada, démontre le sondage. Malgré l’inflation, le pourboire moyen laissé dans les restaurants avec service aux tables demeure 15%.

«Moralement problématique»

Les options de pourboire par carte ne sont pas encadrées au sens de la loi, puisqu’elles ne portent pas atteinte aux droits des consommateurs, affirme M. Pineda. «Cela dit, ce sont des pratiques moralement problématiques.»

L’analyste dénonce l’implantation généralisée des options de pourboire par carte dans les commerces.

«Très souvent, les terminaux de paiement utilisent des méthodes de sollicitation du pourboire qui pourraient être interprétées comme des interfaces truquées ou dark patterns, c’est-à-dire des interfaces soigneusement conçues pour tromper l’utilisateur», explique Luis Pineda.

Dans certains établissements, les terminaux de paiement encouragent activement le consommateur à laisser du pourboire en affichant des suggestions par défaut. Pour l’éviter, le client doit suivre des étapes supplémentaires, explique l’analyste.

Dans d’autres cas, le montant minimal du pourboire affiché sur la machine dépasse le 15% traditionnel, comme 18% ou 20%, dénonce-t-il.

«Vous avez le droit de refuser»

Sandrine Prom Tep, professeure au département de marketing de l’UQAM, croit également que certains terminaux de paiement sont conçus pour manipuler les consommateurs. Cependant, ils ont le droit de refuser de donner du pourboire, rappelle-t-elle. «C’est notre liberté d’action. Il ne faut pas se sentir poussés par cette pression sociale.»

Mais les fournisseurs de service et les commerçants doivent également mettre la main à la pâte, dit la chercheuse. Selon elle, les terminaux de paiement doivent permettre aux consommateurs de ne pas laisser de pourboire facilement et sans culpabilité. «Il faut absolument travailler l’expérience utilisateur, la convivialité de ces terminaux de paiement.»

«Le pourboire par carte, ce n’est pas un problème en soi. Ce qui est mauvais, c’est donner l’impression au consommateur qu’il est piégé.» — Sandrine Prom Tep, professeure au département de marketing de l’UQAM

Quelques options à surveiller

Selon Luis Pineda, analyste chez Options Consommateurs, plusieurs options d’affichage sur les terminaux de paiement sont susceptibles de vous truquer :