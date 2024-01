Bye-bye performance, bonjour efficacité

Marie-Hélène Couette accompagne les PME qui cherchent à développer leur efficacité et le transfert des connaissances. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Elle se réfère à la définition la plus simple de l’efficacité qui est «la capacité de produire le maximum de résultats en mettant le moins d’efforts possible».

«Ce n’est pas réducteur, ni négatif, au contraire», clame celle qui en a fait le titre et le sujet de son premier ouvrage, Efficace : cultiver l’expertise interne en développant des champions, qui paraîtra le 1er février chez Septembre éditeur.

«Être efficace, c’est avoir une méthode de travail organisée qui permet de mieux transmettre les apprentissages et les connaissances. C’est une technique qui fait perdre moins de temps et qui entraîne la productivité.» — Marie-Hélène Couette, autrice

Travailler fort, «se tuer à l’ouvrage», l’intrapreneure de 30 ans a souvent entendu ses expressions et ne veut pas s’y coller. En contrepartie, elle refuse d’entendre que sa génération ne met pas les efforts nécessaires.

En fait, le mot performance la fait sourciller. Il entraîne des effets négatifs, soutient-elle. «La performance telle qu’on la promeut dans le marché du travail actuel engendre des résultats à court terme. Mais ce n’est pas un gage de pérennité ou de longévité.»

Vive la paresse!

Son secret pour être efficace? La paresse. «La paresse a du positif : elle permet de prendre un pas de recul afin de trouver une solution à long terme.»

C’est d’ailleurs Bill Gates qui a été l’un des premiers à encourager le recrutement d’employés paresseux, pour leur capacité à trouver une façon facile d’accomplir un travail difficile.

«C’est encore mieux si cette solution provient d’un autre employé, qui l’a documentée au préalable, pour que l’ensemble de l’organisation puisse en bénéficier et l’utiliser. Ça, c’est une paresse efficace!»

Une méthode pour les PME

Durant trois ans, Marie-Hélène Couette a accompagné des dizaines de PME, majoritairement des firmes en T.I. et des entreprises de services, dans l’élaboration d’une méthode de travail simplifiée, qui leur permet de maintenir la productivité malgré le manque ou le roulement de personnel.

Sa méthode, elle l’a d’abord proposée par le biais de conférences alors qu’elle était formatrice chez Didacte (aujourd’hui WorkLeap) avant de la «coucher sur papier».

Le secret réside dans la culture du partage des connaissances et des compétences au sein d’une équipe ou d’une organisation. «Avec le télétravail et la quête de performance, on travaille trop souvent en vase clos et sur des objectifs à court terme. Ça ne favorise pas l’efficacité», remarque-t-elle.

Bien que la documentation et le transfert de connaissances par écrit requièrent du temps, l’organisation en sort gagnante à long terme, insiste-t-elle. «On peut le faire étape par étape. Il ne faut surtout pas le voir comme une tâche supplémentaire, ça irait à l’encontre de l’efficacité.»

Le livre de Marie-Hélène Couette est le résultat de trois ans d'accompagnements et de conférences en entreprise alors qu'elle était consultante chez Didacte (aujourd'hui WorkLeap). (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Contrer la perte de connaissances

Le marché du travail vit une grande perte de connaissances, constate-t-elle, avec le départ à la retraite des baby-boomers, le roulement de personnel et le manque de mentorat.

Or, cette perte de connaissances nuit à l’efficacité de l’entreprise. «Il faut toujours recommencer, revoir les processus et les outils, c’est une perte de temps et de productivité.»

Elle invite les employeurs à engager les employés dans le transfert d’apprentissages et de connaissances.

Le mentorat ne doit pas seulement se faire auprès des nouveaux employés ou des plus jeunes. «Les jeunes ont aussi tout intérêt à partager leurs apprentissages aux plus expérimentés et à structurer les processus.»

Mobiliser les employés

À 30 ans, Marie-Hélène Couette fait partie d’une génération qui veut que son travail ait du sens. «C’est faux de dire que ma génération est désengagée. Elle ne veut peut-être pas être engagée à long terme, mais elle est très mobilisée si on lui donne l’opportunité.»

Au cours de ses rencontres, elle a pu constater que les employés, toutes générations confondues, étaient davantage engagés auprès de leur employeur s’ils sentaient que leurs connaissances et leurs compétences étaient reconnues. «Les organisations qui cultivent leur savoir et leur expertise interne connaissent généralement une croissance organisationnelle et un gain en productivité», avance-t-elle dans son livre, s’appuyant sur une série d’études.

Pour veiller à ce que le partage se fasse sur une base régulière et efficace, la responsabilité ne doit pas être assumée par les dirigeants, mais plutôt par les employés eux-mêmes. Des employés ciblés et engagés qui deviendront «des champions des connaissances».

«Un champion des connaissances, ça peut être un employé, un gestionnaire ou un responsable RH qui a la volonté de documenter les processus et de cultiver l’expertise.»

Le livre Efficace : cultiver l’expertise interne en développant des champions est le plus récent tome de la collection Les Pros, chez Septembre éditeur. Disponible en libraire dès le 1er février. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

5 FAÇONS D’AUGMENTER SON EFFICACITÉ AU TRAVAIL

Simplifier l’exécution des tâches

S’accorder des moments de pause et de réflexion

Instaurer un système de documentation et le mettre régulièrement à jour

Partager ses connaissances et ses apprentissages avec les collègues

Prioriser les tâches les plus significatives

