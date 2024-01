Les concessionnaires en mode collaboration avec la SAAQ

Il est utile de rappeler que la plateforme informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) existait déjà pour les commerçants en ventes et échanges de véhicules. Le lancement de SAAQclic le 20 février 2023, ainsi que la période préparatoire de trois semaines, ont largement compliqué le travail des concessionnaires automobiles.

«On avait quand même été avisés à l’avance. On avait avisé le groupe des concessionnaires qu’il y aurait ce qu’on appelle un “gel” technologique pendant un certain temps. Le plan de match avait été communiqué par la SAAQ et divulgué aux concessionnaires, de sorte qu’on savait qu’on aurait pendant une courte période des transits à émettre au nom de nos clients», lance d’emblée M. Yue Chi.

«Avec l’idée, que dès que les systèmes seraient rétablis en février, qu’on rappelle nos clients pour qu’ils reviennent immatriculer de façon permanente leur véhicule en concession. L’histoire en aura voulu autrement.» — Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Mais il tient à souligner que les intentions de la SAAQ étaient nobles. «L’idée est bonne de permettre aux consommateurs québécois d’être autosuffisants sur le Web pour tout ce qui est transaction avec la SAAQ. C’est super positif de ne pas être obligé de se rendre en point de service», analyse-t-il. «Je crois que d’un point de vue intégration, ça va de mieux en mieux du côté de la SAAQ. Les Québécois comprennent aujourd’hui qu’ils peuvent faire plus de transactions libre-service sur le Web. Ça, c’est très positif.»

Du côté des concessionnaires, la CCAQ s’est mise en mode collaboration avec la SAAQ. «Parce que l’on comprenait l’intention de la SAAQ et on y adhérait. Mais du point de vue des concessionnaires, il n’y a pas de valeur ajoutée avec le nouveau système. On avait des systèmes hyperefficaces qui fonctionnaient et on se retrouve dans une situation où c’est un nouveau système qui apporte de la valeur pour les Québécois en mode libre-service. On a hâte quand même que tout ce qui est bogue soit en arrière de nous.»

Il soutient qu’il y a des éléments majeurs qui ont été perdus en cours de route. «Des composantes plus importantes de développement qui auraient pu profiter d’une meilleure analyse initiale.»

M. Yue Chi tempère tout de même son propos en disant que «la SAAQ, dès le jour 1, n’a pas fait de politique dans ses opérations dans toute cette histoire». «Elle a dit : “Les membres de la Corporation, on a besoin de vous. Oui, on est dans le trouble. Oui, c’est une crise, mais on veut s’en sortir rapidement et on fait preuve d’une humilité.” Ce que j’ai rarement vu de la part d’une agence gouvernementale.»

Quatre composantes à améliorer

Le PDG de la CCAQ énumère les quatre services à améliorer sous la nouvelle plateforme SAAQclic.

D’abord, la notion de copropriété d’un véhicule. «Avant on pouvait immatriculer à même le système SAAQclic un véhicule à deux noms, soit celui du conjoint et de la conjointe, etc. C’était facilement fait sur le Web», explique M. Yue Chi. «Maintenant, il faut aller en centre de services pour le faire. Ça, ni les concessionnaires ni les clients ne sont satisfaits de ça. On nous dit qu’une formule est en train d’être développée qui va fonctionner pour qu’on puisse le faire. Mais pour le moment, ce n’est toujours pas implanté.»

La SAAQ se défend avec l’argument que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété. «Selon le Code de la sécurité routière, l’immatriculation d’un véhicule routier acquis s’effectue au nom du titulaire de l’immatriculation qui en fait la demande», répond Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ, lorsqu’interrogé sur la question. «Il est possible d’inscrire les noms des cotitulaires [sur le certificat d’immatriculation], mais ils doivent désigner un titulaire principal.»

M. Yue Chi ajoute que la CCAQ a comme cheval de bataille de bien servir le client. «On aime pouvoir livrer le véhicule rapidement au client lorsqu’il arrive en concession. Il va arriver des moments où on va préparer la transaction, on va plaquer le véhicule avec un rendez-vous avec le client. Mais le client ne se présente pas et il ne prendra jamais livraison du véhicule», lance-t-il. Avec le nouveau système SAAQclic, l’annulation ne peut être faite aussi facilement que dans l’ancienne mouture.

Un autre élément soulevé par le PDG dans le design du système : la création de comptes de commerçants n’a pas suffisamment été analysée. «Dans un groupe de concessionnaires qui a plus de 20 concessions, un grand groupe, le compte d’administrateur est nécessairement au nom de l’actionnaire principal du groupe, alors qu’il n’est pas directement impliqué dans les opérations», affirme-t-il. «On aurait aimé que la création de comptes de commerçants puisse tenir compte de ça. Pour que, par exemple, on puisse créer des comptes d’administrateur auprès du directeur général de la concession ou du contrôleur financier. Ça aurait rendu la vie beaucoup plus simple du point de vue opérationnel pour nos concessionnaires.»

Enfin, «on n’est pas en mesure d’agréer les nouveaux concessionnaires SAAQclic actuellement. Lorsqu’un nouveau point de vente s’ouvre ou lorsqu’il y a un nouvel opérateur, soit l’acquisition d’un concessionnaire par achat d’actifs, il n’est pas en mesure de s’inscrire à SAAQclic», renchérit M. Yue Chi. «Ça fait en sorte que l’ensemble de ses transactions doivent se faire en centre de services. On nous dit que ça devrait être réglé d’ici la fin mars.»

Une image du passé. Il est fini le temps où l’usager sortait d’un centre de services de la SAAQ ou d’un des 11 mandataires, exploités par CAA-Québec, avec une plaque d’immatriculation sous le bras. La société d'État a centralisé la distribution des plaques. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Livraison de plaques

On a voulu savoir si le fait de plus donner de plaques en concessions, c’était un changement positif ou négatif. À cette question, l’opinion est partagée selon les concessionnaires.

«Je crois que c’était une bonne décision de la SAAQ d’optimiser ses opérations. […] Ce qu’on remarque, chez certains concessionnaires, ils trouvent un avantage à ne plus avoir à gérer des inventaires de plaques.» — Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

«Mais chez d’autres, ça cause un problème. Il y a des concessionnaires qui m’ont dit : “Ian, dans l’expérience client qu’on veut offrir, on veut lui garantir l’expérience totale. Et ça inclut le fait que c’est nous qui vissons la plaque sur le véhicule.” Alors, pour certains concessionnaires, il s’agit d’un retour en arrière.»

Il termine avec un autre cas précis où cette pratique peut causer un certain problème. «Le client achète un véhicule chez son concessionnaire au mois de novembre. Et il décide de s’en aller directement, en bon snowbird, à son condo en Floride avec une plaque temporaire en papier. Il n’aura pas sa plaque dès le jour 1. […] Il doit alors trouver quelqu’un qui reçoit sa plaque à son domicile au Québec pour la renvoyer par la poste en Floride pour ne pas être en situation d’illégalité», conclut M. Yue Chi.