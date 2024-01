Il y a un an, la SAAQ «fermait»

La société d’État avait choisi cette avenue afin de moderniser ses services et ses processus. «Rappelons-nous que le déploiement de la nouvelle solution était d’une taille et d’une complexité sans précédent», écrit dans un courriel Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ.

«D’ailleurs, il y avait peu de comparables en termes d’envergure. Ce n’est pas seulement le déploiement d’un site Web ou de services en ligne; c’est 80 % de nos systèmes de mission qui ont été remplacés en raison de la désuétude de même que l’intégration avec de nombreux partenaires tels que les corps policiers, les concessionnaires automobiles, les écoles de conduite, les mandataires en vérifications mécaniques, les autres administrations, les organismes judiciaires, les fourrières, etc.»

Il assure que «pour certaines situations qui ont été réglées au cours de l’année [qui ne se répètent plus], il y a encore certains dossiers en cours de redressement». «La SAAQ travaille activement pour régler ces situations le plus rapidement possible», complète-t-il.

La SAAQ estimait alors à 458,4 millions de dollars le coût du déploiement de la nouvelle plateforme informatique. À cet effet, M. Desrosiers a fourni un chiffre à jour des coûts réels au déploiement de la nouvelle plateforme.

«Le montant global est de 573 millions de dollars. Deux avenants ont été ajoutés au montant initial de 458,4 millions $. Le premier avenant est de 45,7 millions de dollars. Il a été signé à l’automne 2022 pour couvrir les coûts des ajouts de portée au projet — principalement celle de Contrôle Routier Québec qui œuvre dans le domaine des permis de conduire et de l’immatriculation de l’industrie des véhicules lourds. Le deuxième avenant de 68,9 millions a été ajouté pour gérer les risques associés à la rareté de main-d’œuvre du domaine des technologies et celle de l’expertise spécifique propre à SAAQclic», décrit le porte-parole.

Plus de 430 000 transactions déplacées

Cette suspension des activités durant trois semaines a fait déplacer 430 000 transactions. Ce qui inclut 47 000 transferts de propriété de véhicules entre particuliers.

Pendant ce temps, certains Québécois se sont retrouvés dans des situations particulières qui ont nécessité une intervention de la part de préposés de la SAAQ. Comme cette situation vécue par un snowbird qui avait réservé un espace pour son véhicule récréatif en Floride. Un exemple parmi tant d’autres.

Le jour J

Le 20 février 2023, la SAAQ réactivait ses services en lançant la nouvelle mouture de SAAQclic. S’en est suivi une période de cohue dans les centres de services. Les usagers tentaient de rattraper le temps perdu durant la «fermeture» des services. M. Desrosiers de la SAAQ assure que la situation est maintenant stabilisée.

«Nous ne minimisons pas les impacts des difficultés rencontrées durant la dernière année, mais nous sommes en amélioration continue dans le but de faciliter la vie des clients.» — Gino Desrosiers, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec

Au-delà des centres de services, la SAAQ a également recours à des mandataires, comme CAA-Québec qui exploite 11 points de services.

«Bien que tout le monde aurait souhaité que l’implantation de SAAQclic se fasse plus aisément, nous pouvons un an plus tard affirmer que plusieurs services sont désormais facilement accessibles en ligne», confirme Nicolas Ryan, directeur aux affaires publiques chez CAA-Québec. «Avec SAAQclic, les mandataires ont maintenant accès à une vue globale du dossier des clients, les nouveaux employés deviennent ainsi autonomes plus rapidement.»

Toujours selon M. Ryan, CAA-Québec offre des services avec et sans rendez-vous à des heures élargies, en évitant de refuser des clients. «Nous n’avons pas eu à diminuer le nombre d’employés à ce jour», renchérit-il. «Par contre, on remarque dans les dernières semaines une baisse de transactions, qu’on impute au nouveau report de la prise de photo pour le permis de conduire et pour la carte d’assurance maladie.»

Dans les semaines qui ont suivi le 20 février 2023, de longues files d'attente se sont formées dans les centres de services de la SAAQ. (Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit)

Collaboration des concessionnaires

Il a souvent été question des files d’attente du côté des particuliers. Le point de vue des concessionnaires pour qui SAAQclic est vital n’a pas souvent été exposé.

«Il y a encore des bogues et des difficultés. Ça se discute lors de réunions hebdomadaires présentement. On n’est plus en situation de crise. Dans le sens que, globalement, les systèmes fonctionnent. On est capables d’opérer», expose Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ).

«Mais il y a encore des glitches ou des bogues à travailler. Il en reste quelques-uns, mais moins intenses que l’an dernier. Mais il y a encore aussi, mais c’est de moins en moins fréquent, des pannes de service. La dernière fois, c’était cette semaine et il en a eu une autre en novembre. […] On est passés à des suspensions quasiment quotidiennes à de courtes périodes de suspension environ tous les deux mois. Qui sont rapidement communiquées et rapidement réglées aussi.»

Le PDG de la CCAQ tient à souligner que son association et la société d’État ont «réellement eu une communication et une collaboration bonifiée».

Retour à la normale

La SAAQ soutient que la situation est revenue à la normale depuis la mi-août dans les centres de services. «En date du 21 janvier 2024, plus de 4 590 000 clients ont été servis en points de service depuis le 20 février 2023. Le délai moyen d’attente est de 17 minutes», lance M. Desrosiers.

Il ajoute que, depuis le 20 février 2023, plus de 9 387 000 clients qui ont été servis avec le nouveau système informatique, tous modes de services confondus.

En ce qui concerne les transactions en ligne, depuis la réouverture de SAAQclic, 386 000 prises de rendez-vous pour des examens de conduite ont été effectuées, en plus des 215 000 déremisages et des 235 407 remisages, ainsi que 46 000 mises au rancart.

Enfin, il s’est fait 35 900 transferts de propriété. «Ce sont 71 800 personnes qui n’ont pas eu à se déplacer en points de services», conclut le porte-parole de la SAAQ.