Historique d’une transition chaotique à la SAAQ

Durant les trois semaines où les services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont été suspendus, 430 000 transactions ont été déplacées, dont 47 000 transferts de propriété de véhicules entre particuliers.

Selon la SAAQ, la situation est revenue à la normale depuis la mi-août dans les centres de services. «En date du 21 janvier 2024, plus de 4 590 000 clients ont été servis en points de services depuis le 20 février 2023. Le délai moyen d’attente est de 17 minutes», écrit Gino Desrosiers, porte-parole de la SAAQ dans un courriel.

26 janvier 2023

À 17h, la SAAQ suspend toutes les transactions dans un plan d’action annoncé à l’avance et prévu. Jusqu’au matin du 20 février, aucune nouvelle immatriculation ne sera délivrée, tant au comptoir que chez les concessionnaires automobiles qui pouvaient le faire jusqu’à cette date.

Cette «fermeture temporaire» des services est nécessaire, selon la société d’État, pour implanter le nouveau service SAAQclic. Il est important de noter que ce service existait déjà pour les commerçants, mais que dorénavant il sera accessible à l’ensemble des usagers québécois.

20 février 2023

C’est le jour J, tant attendu, celui de l’ouverture de SAAQclic. Il faut être patient, en raison notamment du goulot d’étranglement causé par la suspension des services pendant trois semaines.

Au départ, la SAAQ s’était donné comme objectif de mettre en ligne le service à 7h. Mais il a fallu attendre quelques heures avant que l’accès à SAAQclic soit possible.

La société d’État prônait la patience et estimait que la période de rodage ne durerait que trois semaines environ. «S’il y a urgence, vous pouvez aller dans nos centres de service où nous avons des ressources pour les prochains jours à venir», avait alors déclaré M. Desrosiers.

Le site a été disponible seulement à partir de 10h35. Toutefois, il a été possible de s’authentifier à 12h54 après un second essai. À ce moment, le site indiquait qu’il y avait une attente de 14 minutes.

Après quelques autres périodes d’attente de 14 minutes, il a été possible de commencer à créer un compte à 13h29. Viennent ensuite les vérifications d’identité. À 13h37, le compte a été créé. Dix-neuf minutes plus tard, on a laissé la place à quelqu’un d’autre.

21 février 2023

À une journée de l’ouverture officielle du nouveau site transactionnel, on fait état d’une autre panne informatique. Celle-ci a duré deux heures.

Le lendemain, la SAAQ a réalisé que le volume de transactions nécessitait encore plus de mémoire vive pour ses serveurs. Une opération de maintenance a alors été réalisée durant la nuit afin d’augmenter la mémoire vive.

24 février 2023

La SAAQ invite des journalistes à des centres de services pour montrer que «ça va bien dans l’ensemble». Les porte-parole dévoilent le chiffre de 320 000 transactions qui ont été complétées depuis l’ouverture de SAAQclic, dont 60 000 ont été faites en ligne et 172 000 en personne dans les centres de service, avec ou sans rendez-vous.

Les dirigeants de la société d’État estimaient que 80 % des usagers prenaient un rendez-vous et 20 %, non. Ce jour-là, il n’y avait pas de file d’attente monstre au centre de service de Québec, contrairement à ce qu’on pouvait voir à Montréal.

La SAAQ les attribuait au «phénomène des centres commerciaux». «Quand les centres de services ou les mandataires sont dans des centres commerciaux, comme à Langelier [Montréal] ou à Laval, les gens sont au chaud, donc les files peuvent être plus longues», décrivait M. Desrosiers.

Un procédé d’«accueil dynamique» avait été mis en place. Des rendez-vous pouvaient être donnés dans le cas de transactions non prioritaires. Ce qui n’avait pas empêché certains usagers de manifester leur mécontentement, alors qu’ils étaient arrivés à 8h et qu’ils n’avaient toujours pas été répondus autour de 9h30.

3 mars 2023

En marge d’une annonce à Rivière-du-Loup, le premier ministre François Legault qualifie «d’inacceptable» la situation à la SAAQ. Il mentionne alors qu’il n’était «pas du tout satisfait de ce qui se passait».

Après en avoir discuté avec ses ministres, Geneviève Guilbault et Éric Caire, M. Legault montre du doigt les problèmes quant à l’authentification pour accéder à SAAQclic. On est en train de regarder ce qu’on peut faire pour simplifier.

Il s’attendait également à plus de «flexibilité» dans des situations «exceptionnelles» de la part des employés quant à l’ajout d’effectifs.

6 mars 2023

La société d’État rappelle 150 employés en renfort pour essayer de reprendre le dessus. Elle annonce également une prolongation des heures d’ouverture des centres de services, allant jusqu’à prendre des rendez-vous la fin de semaine.

Dans son compte officiel sur Twitter — maintenant X —, la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, «demande à ce que les Québécois n’attendent plus dehors, et que le service soit de qualité partout».

La même journée, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente 2200 employés de la SAAQ, affirme que la catastrophe était «prévisible». Le président, Christian Daigle, souligne que les membres de son syndicat disaient que la formation avait été insuffisante, que le système n’était pas bien rodé et qu’il ne fallait pas aller si vite.

7 mars 2023

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, revient d’urgence d’Europe. Elle y était depuis le 1er mars.

Par ailleurs, des problèmes avec les palais de justice sont évoqués. Des dossiers d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies sont reportés au mois de mai en raison de l’engorgement dans les bureaux de la SAAQ.

8 mars 2023

La ministre Geneviève Guilbault, annonce que la validité des permis de conduire sera prolongée. Cette mesure touchait ceux dont l’expiration était prévue entre le 9 mars et le 1er juin 2023.

De plus, un allongement du délai d’un maximum de 90 jours à partir de la date anniversaire du détenteur du permis est accordé pour le paiement des droits. Et la validité des permis de conduire étrangers est maintenue jusqu’au 29 août afin de donner un sursis à leurs détenteurs.

9 mars 2023

On annonce que les photos des permis qui viennent à échéance dans les prochains mois seront réutilisées pour les renouvellements. Une mesure qui est encore en vigueur en ce moment pour les permis de conduire dont l’expiration est prévue en 2024.

11 mars 2023

Geneviève Guilbault admet qu’il y avait eu erreur dans la planification et dans les communications. Tout en refusant de blâmer les dirigeants de la SAAQ, elle assume la responsabilité des délais déraisonnables et des ratés de la mise en place de SAAQclic. Elle promet alors une analyse rétrospective.

14 mars 2023

La SAAQ annonce un accompagnement personnalisé pour les transactions. Un délai de grâce sera aussi accordé aux camionneurs pour le renouvellement de l’immatriculation de leur véhicule qui sera échue le 31 mars.

15 mars 2023

Question d’en ajouter une couche, 270 permis de conduire sont retrouvés dans un écocentre. Ils auraient été jetés par erreur dans une boîte de plaques d’immatriculation envoyées à un ferrailleur pour leur destruction.

Cette journée-là, le premier ministre François Legault vise directement le conseil d’administration et le PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, pour le cafouillis dans le dossier de la transition numérique. Il demande alors des comptes en déclarant «qu’il y avait eu […] une grave lacune de planification à la SAAQ».

17 mars 2023

Talonné par les partis d’opposition, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique Éric Caire reconnaît le fiasco généré par la transition numérique de la SAAQ. Il se défend depuis le début que la direction de la SAAQ l’avait assuré «que les voyants étaient au vert et que la société d’État était fin prête à aller de l’avant avec ce gros changement dans son offre de service» dès le mois de novembre précédant cette transition.

21 mars 2023

Au tour des policiers de faire part de leur mécontentement. Les ratés se répercutaient dans leur travail quotidien pour la délivrance des constats d’infraction. Mauvaises dates d’expiration de permis de conduire, incapacité d’obtenir les informations de la base de données de la SAAQ, des outils non disponibles et des formulaires allongés faisaient notamment partie des doléances de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec.

22 mars 2023

La SAAQ lance un appel pour encourager les usagers d’utiliser SAAQclic pour réactiver l’immatriculation des véhicules remisés durant l’hiver. Elle soutient que depuis le 20 février, 120 000 comptes ont été créés dans SAAQclic.

5 avril 2023

Alors qu’il avait promis d’analyser ce qui se passait à la SAAQ, François Legault montre la porte à son PDG, Denis Marsolais. L’ancien président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec de 2016 à 2018, Éric Ducharme, est nommé par le Conseil des ministres pour remplacer M. Marsolais.

Ce dernier a été nommé en juillet dernier responsable de la Table Justice-Québec. Celle-ci aura comme mission de relever et d’appliquer des mesures pour favoriser l’accès à la justice et réduire les délais. M. Marsolais a conservé depuis avril 2023 son salaire annuel de 253 942 $.