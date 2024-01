Canada: légère hausse des postes vacants après quelques mois de baisse

Statistique Canada rapporte jeudi que le nombre total au pays a atteint 653 000 en novembre, ce qui a tout de même constitué une baisse de 24,4 % par rapport à janvier 2023 et de 34,9 % par rapport au sommet atteint en mai 2022.

En novembre, le nombre de postes vacants dans les services d’hébergement et de restauration a progressé de 9300 au Canada, ou de 12,6 %, pour atteindre 82 800. Malgré l’augmentation mensuelle, le nombre de postes vacants dans le secteur a diminué de 31,7 % par rapport à un an plus tôt, ce qui a représenté la plus forte baisse d’une année à l’autre parmi tous les secteurs.

Le nombre de postes vacants dans le commerce de détail a quant à lui augmenté de 12,2 % en novembre, ce qui a contrebalancé en grande partie la baisse nette de 11,7 % enregistrée d’août à octobre.

Quant au nombre de postes vacants dans les soins de santé et l’assistance sociale, il n’a que peu varié en novembre, mais il était en baisse de 16,2 % par rapport à avril, lorsque le nombre de postes vacants s’est situé près du niveau record atteint en juillet 2022.

Statistique Canada a observé qu’en général, le nombre de postes vacants a peu varié dans les provinces au mois de novembre, sauf en Ontario où il a bondi de 9,8 %. Il y avait plus de 237 000 postes vacants en Ontario en novembre, comparativement à un peu moins de 150 000 au Québec, 13 100 en Nouvelle−Écosse, 11 700 au Nouveau−Brunswick et environ 1800 à l’Île−du−Prince−Édouard.