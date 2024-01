Une entreprise québécoise liée à de l’équipement pour des exécutions aux États-Unis

L’Alabama prévoit d’exécuter jeudi le détenu Kenneth Smith par asphyxie à l’azote, un gaz incolore et inodore qui prive l’organisme d’oxygène lorsqu’il est inhalé.

Un masque et un tuyau sont généralement utilisés comme respirateur, selon les organismes à but non lucratif Worth Rises et Responsible Business Initiative for Justice, basés aux États−Unis. Et dans ce cas, cet équipement est fabriqué par Allegro Industries, soutiennent les organismes militants.

Allegro est une filiale de la société québécoise Walter Technologies pour surfaces, elle−même détenue en partie par la société torontoise de capital−investissement Onex.

Kenneth Smith, âgé de 58 ans, serait le premier détenu aux États−Unis à être exécuté par cette méthode non testée de peine capitale.

Dana Floberg, directrice de campagne à l’organisme Worth Rises, estime que cette pratique est inhumaine, car elle équivaut à effectuer des tests expérimentaux sur un être humain. Elle croit aussi que des entreprises ne devraient pas pouvoir tirer profit du «trafic de mort».

Plus tôt ce mois−ci, le Haut−Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a déclaré que cette méthode pourrait causer de graves souffrances. L’agence craignait «sérieusement que l’exécution de M. Smith dans ces circonstances ne constitue une violation de l’interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

«Nous craignons que l’asphyxie à l’azote n’entraîne une mort douloureuse et humiliante», ont déclaré dans un communiqué le 3 janvier quatre rapporteurs spéciaux de l’ONU sur l’exécution, la torture, la santé mentale et le système judiciaire: Morris Tidball−Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng et Margaret Satterthwaite.

Comme mode d’euthanasie des mammifères, l’Association américaine des médecins vétérinaires ne permet l’asphyxie à l’azote que pour les porcs. Les autres espèces devraient d’abord être rendues inconscientes «via une méthode acceptable», stipulent les lignes directrices de 2020 de l’Association.

Or, l’Alabama ne prévoit aucun sédatif initial pour les détenus qui seront exécutés par cette méthode.

Les entreprises citées par les organismes militants n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les autorités pénitentiaires ont de plus en plus de mal à se procurer les produits chimiques nécessaires à l’injection létale utilisée habituellement pour les exécutions, car les sociétés pharmaceutiques interdisent l’utilisation de leurs produits à cette fin.

Plusieurs États, dont l’Oklahoma et le Mississippi, ont donc autorisé l’azote gazeux comme moyen d’exécuter les détenus condamnés à mort — même si l’exécution de jeudi en Alabama constituerait une première aux États−Unis.

Avec des informations de l’Associated Press