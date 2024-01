Des conseils pour magasiner votre forfait cellulaire

«Certains forfaits téléphoniques sont bon marché – 29 $, 30 $ (par mois), dit-elle. Si vous n’obtenez pas la couverture dont vous avez besoin, alors je ne pense pas que cela vaut la peine de choisir un prix moins élevé.»

Choisir un nouveau forfait de téléphonie mobile peut être difficile pour les Canadiens qui ont du mal à faire le tri entre les options offertes par les principaux opérateurs, leurs marques au rabais et d’autres fournisseurs indépendants.

Déterminer ses besoins pour s’assurer de ne pas payer trop cher pour des services qui seront peu utilisés est la première étape à considérer dans ses démarches, conseille Mohammed Halabi, dirigeant et fondateur de MyBillsAreHigh.com, une entreprise qui aide les clients à négocier avec les fournisseurs et à réduire leurs dépenses de télécommunications.

M. Halabi a déclaré qu’un fournisseur plus petit pourrait convenir à quelqu’un qui donne la priorité au coût le plus bas disponible et qui n’a pas besoin d’avoir de nombreuses options.

«Que ce soit pour votre forfait de téléphonie mobile ou votre forfait internet, avez-vous vraiment besoin de la vitesse la plus élevée ou avez-vous vraiment besoin de 50 Go de données ?» — Mohammed Halabi

«Ça peut très bien convenir à certaines personnes qui n’ont pas besoin, disons, de la 5G et qui comprennent comment utiliser leur appareil.»

M. Halabi raconte qu’il donne souvent à ses clients certains conseils qui s’appliquent à toutes les situations. Premièrement, le meilleur moment pour acheter des forfaits bon marché serait durant les deux derniers mois de l’année, lorsque les entreprises lancent des promotions à temps pour la période des fêtes.

Les fournisseurs offrent généralement beaucoup plus d’incitatifs aux nouveaux clients qu’aux clients existants. Cela signifie que magasiner ou voir si votre fournisseur peut vous faire une offre similaire à celle d’un concurrent peut être avantageux.

Il y a également des économies à réaliser pour ceux qui regroupent leur service de téléphonie mobile avec leurs services de télévision et d’internet, souligne David Soberman, professeur de marketing à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

C’est beaucoup plus facile à faire quand on est client d’une grande entreprise de télécommunications, selon lui.

M. Soberman affirme que les clients des grandes sociétés de télécommunication paient généralement moins en appels et en texto lorsqu’ils voyagent grâce à des forfaits d’itinérance plus flexibles.

«Si vous ne voyagez pas beaucoup et que vous avez déjà internet là où vous vivez, alors l’une des marques secondaires ou l’une des plus petites marques pourrait être très attrayante, car leurs prix sont souvent nettement inférieurs», a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, les prix restent «trop élevés» pour les services de télécommunications au Canada, déplore M. Soberman. C’est une raison de plus qui démontre pourquoi il est important que les clients magasinent pour s’assurer de trouver l’offre la mieux adaptée à leur situation.

L’Association canadienne des télécommunications affirme que les prix des services de téléphonie mobile ont diminué de plus de 47 % au cours des cinq dernières années, selon les données compilées à partir des rapports sur l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Pourtant, les Canadiens paient en moyenne plus de 5 $ par gigaoctet de données, rétorque M. Soberman.

«Mais le bon côté est qu’il y a beaucoup de choix et que vous pouvez probablement trouver le forfait qui vous convient le mieux, ce qui signifie que vous obtiendrez le service dont vous avez besoin à un coût raisonnable, mais il faut des efforts pour trouver le meilleur plan pour vous.»