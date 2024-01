Les PME connaissent peu les crédits d’impôt qui leur sont destinés

Le sondage démontre que moins du tiers (30%) des propriétaires de PME ont «une connaissance générale» des crédits d’impôt qui leur sont destinés.

Le gouvernement devrait mener «une offensive de communication importante» pour faire connaître ses crédits d’impôt auprès des propriétaires de PME, plaide le vice-président de la FCEI pour le Québec, François Vincent.

«Ce n’est pas en faisant juste une conférence de presse pour annoncer un nouveau programme que là, par magie, tous les dirigeants d’entreprise vont être au courant», insiste-t-il en entrevue.

«On aimerait beaucoup que les agences d’État et les ministères poussent et fassent de la prospection auprès des dirigeants d’entreprise qui pourraient avoir accès à ces programmes-là», enchaîne-t-il.

La complexité des démarches nécessaires pour obtenir les crédits d’impôt, le manque de temps et le manque d’information sont les principaux obstacles évoqués par les entrepreneurs dans le sondage.

Les propriétaires de PME n’ont-ils pas également une part de responsabilité dans la méconnaissance qu’ils ont des aides fiscales auxquelles ils sont admissibles? «S’ils avaient du temps», rétorque M. Vincent.

«Ce n’est pas par manque de volonté, poursuit-il. Le dirigeant d’une petite entreprise n’a plus de temps parce qu’il éteint des feux sur le plancher, parce qu’il y a un manque d’employés. Ensuite, le poids de la paperasse est plus lourd et les coûts sont plus élevés pour aller faire affaire avec des spécialistes ou des comptables.»