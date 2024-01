French Cancan s’éclate sur le marché du popcorn

Chaque année, cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de maïs soufflé, de barbe à papa et de barbotine produit plus de 12 millions de sacs de popcorn. Ceci représente plus de 700 millions de grains de maïs éclatés à l’échelle du Québec.

«Notre mission est de rendre les gens heureux dans leurs moments heureux. Dans notre cas, nous voyons un engouement pour le popcorn depuis le début de la pandémie», indique Elvis Langevin, directeur général de Imperial Snacking, en entrevue à La Voix de l’Est.

Cette entreprise s’éclate dans ce marché très populaire auprès des plus jeunes et dans les cinémas. Depuis trois ans, les ventes de Imperial Snacking qui englobe les marques de commerce Imperial Popcorn et French Cancan ont augmenté de l’ordre de 20 % par année.

Un sac de maïs soufflé demeure souvent un incontournable dans les salles de cinéma. (TATYANA TOMSICKOVA/123RF)

Agrandissement de l’usine

L’avenir s’annonce florissant pour Imperial Snacking qui vise des investissements totalisant plus de 3,5 millions pour optimiser son usine basée à Saint-Eustache.

Des lignes dédiées à la fabrication seront ajoutées et certaines parties de la chaîne de production seront automatisées. L’entreprise compte 70 employés, dont une vingtaine issue de l’immigration.

«Il faut maximiser nos équipements pour être plus efficace. Il faut savoir que le popcorn est un produit léger et volumineux à transporter», précise M. Langevin, copropriétaire avec Audrey Martel de Imperial Snacking.

Vendus exclusivement chez le géant américain Costco depuis la création de l’entreprise familiale en 1995, les produits French Cancan seront maintenant disponibles sur les tablettes de plusieurs épiceries comme Maxi, Super C et Metro.

«Nous apportons une grande attention à la qualité de nos produits et à la quantité offerte. Notre marque French Cancan est un maïs soufflé que je qualifie de haut de gamme aux saveurs, disons exotiques», souligne Elvis Langevin.

On retrouve le popcorn produit par Imperial Snacking auprès de 6000 points de vente au Canada dont plusieurs centres de divertissement comme le Centre Bell, le Stade Saputo, La Ronde, le Centre Vidéotron et le Zoo de Granby.