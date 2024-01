Prêts COVID: des milliers de PME dans l’eau chaude

Concrètement, les propriétaires qui veulent garder la portion subvention devaient rembourser jusqu’à 40 000 $ d’ici jeudi ou demander un refinancement auprès de l’institution financière qui leur a accordé le prêt, sans quoi la majorité d’entre eux verront le montant à rembourser passer de 40 000 $ à 60 000 $.

Selon la FCEI, c’est 22 % des 180 000 PME québécoises ayant pris le prêt qui ont de la difficulté à rembourser.

La FCEI estime en outre qu’en raison du lourd endettement, quelque 45 000 entreprises sont à risque de mettre la clé sous la porte.

Le vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Jasmin Guénette (Photothèque Le Soleil)

«On ne verra pas un paquet de PME fermer le 19 janvier, mais on pourrait voir dans les semaines qui suivent des vagues de fermeture, mentionne Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI. Le gouvernement veut tourner la page, mais il risque de tourner la page trop rapidement.»

Selon M. Guénette, la très grande majorité des entreprises sont bien intentionnées et ont fait des efforts pour rembourser le prêt. De nombreux facteurs sont toutefois venus les empêcher de se sortir la tête hors de l’eau.

«Le niveau de vente n’est pas revenu à la normale dans plusieurs secteurs comme la restauration, explique-t-il. Il y a aussi l’augmentation du coût des matériaux, tout coûte plus cher. Les coûts d’emprunts ont augmenté, les frais d’exploitation ont explosé et les taxes sont en hausse. Les entreprises sont déjà lourdement endettées et là elles doivent rembourser un prêt qu’elles n’ont pas vraiment eu le choix de prendre pour payer le loyer ou l’électricité.»

Une sortie «catastrophique»

S’il estime que le programme était très bien pensé à la base, Pierre Harvey, conseiller en développement des affaires pour les entreprises, pense que la sortie du programme a été bâclée.

«Le gouvernement a eu un très bon réflexe à créer ce programme dans une situation d’urgence, mais la sortie du programme est tout à fait catastrophique et est tout sauf aidante pour la majorité des PME. C’est dommage, car la sortie du programme va faire en sorte que les gens vont être fâchés.»

Pierre Harvey (Archives La Tribune)

M. Harvey souligne que le gouvernement aurait dû faire un suivi plus serré avec les entreprises.

«À partir du moment où on a décalé le remboursement, je pense qu’on aurait dû prendre les états financiers de chacune des entreprises, lance-t-il. Bien entendu parmi les entreprises qui ont eu le prêt, certaines ont fait de l’argent en le plaçant et d’autres n’auraient pas dû l’avoir parce que ça ne faisait que retarder l’inévitable. Mais pour la majorité, ç'a été utile et nécessaire.»

«Je crois que le gouvernement aurait pu, sans que ça lui coûte des milliards de dollars, obliger les entreprises à rembourser à raison de 1000 $ par mois pendant 40 mois, résume l’expert. Ça aurait été la façon la plus efficace et la moins dommageable pour les PME.»