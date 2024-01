Canada: forte réduction en trois ans et demi du recours au télétravail

Patrons et employés en télétravail doivent savoir marcher sur une fine ligne pour conjuguer confiance, surveillance et microgestion, disent des experts. (123RF/123RF)

L’agence fédérale précise dans un communiqué dévoilé jeudi que ce pourcentage est passé d’environ 40 % en avril 2020 à 20 % il y a deux mois.

À titre de comparaison avec une période prépandémique, Statistique Canada rapporte qu’approximativement 7 % des Canadiens ont travaillé la plupart de leurs heures à domicile en mai 2016.

Le communiqué de Statistique Canada signale que l’augmentation du télétravail a pu avoir des répercussions importantes sur de nombreux aspects de l’économie et de la société au Canada. L’agence cite par exemple le marché du logement, la location de locaux à bureaux et l’activité économique dans les centres−villes, la productivité, la croissance des salaires, le roulement des travailleurs, la conciliation travail−famille, la garde des enfants, le transport en commun et les émissions de gaz à effet de serre.

D’ailleurs, le communiqué affirme que la hausse du télétravail a entraîné une baisse de l’utilisation des transports en commun, exerçant des pressions financières sur les réseaux de transport urbains. Pendant que le recours au télétravail est passé d’environ 7 % en janvier 2020, juste avant l’éclatement de la pandémie, à environ 40 % en avril 2020 et que des décrets ordonnant de rester à domicile ont été adoptés, le nombre de déplacements de passagers dans les réseaux de transport urbains a diminué pour passer de 163,9 millions à 25,7 millions au cours de la même période.

L’agence fédérale ajoute que la progression du travail à domicile pourrait aussi avoir fait reculer l’utilisation du transport en commun indirectement en entraînant une baisse du temps de navettage et de la circulation routière, ce qui a incité certaines personnes ne travaillant pas à domicile à délaisser le transport en commun pour se déplacer en voiture.

En revanche, l’augmentation du travail à domicile a probablement réduit les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport, une source majeure de pollution au Canada. Une étude récente de Statistique Canada a permis d’estimer que si tous les Canadiens dont le travail pouvait être effectué à domicile en 2015 et qui ont travaillé sur place cette année−là avaient commencé à travailler exclusivement à domicile, les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport auraient pu diminuer de 9,5 mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone par année. Cela représente 12 % des émissions directes de gaz à effet de serre des ménages attribuables au transport en 2015.

L’agence ajoute que puisque les Canadiens ne travaillent pas tous exclusivement à domicile à l’heure actuelle, la diminution des émissions directes de gaz à effet de serre provenant du transport des ménages est vraisemblablement inférieure à 12 % sur une base annuelle.