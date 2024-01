Une PME de Québec baisse ses prix pour déjouer l’inflation

Le taux d’inflation n’a pas pris de pause pendant les Fêtes. L’Indice des prix à la consommation au Canada a augmenté de 3,4 % en décembre alors qu’il était situé à 3,1 % en novembre, selon le rapport de Statistique Canada publié mardi.

Pour l’année 2023, l’inflation a été de 3,9 %, le plus haut taux depuis 1991, sauf en 2022 où les prix ont connu une hausse record de 6,8 %.

Au Québec, l’inflation a bondi à 4 %. Les prix avaient augmenté de 3,6 % en novembre. Sur l’ensemble de l’année 2023, le Québec a connu une inflation moyenne de 4,5 %.

L’augmentation est due entre autres à la hausse des prix de l’essence d’une année à l’autre, explique Statistique Canada. L’augmentation des tarifs aériens, des prix du mazout, des véhicules automobiles, des loyers et des produits dans les épiceries a également contribué à la progression, rapporte l’organisme.

Pour le propriétaire de Folia Design, Marc Champoux, qui est actuellement en Asie pour explorer les jungles et les plantes du Vietnam, les clients doivent sentir qu’ils en ont pour leur argent.

«À partir du moment où la demande baisse parce que le contexte économique est difficile, les entreprises doivent s’adapter, c’est normal. Et pas en diminuant la qualité et la quantité comme on peut le voir dans les produits alimentaires.»

— Marc Champoux