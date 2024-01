La chaîne américaine de restaurants à sandwichs Jimmy John’s arrive au Canada

La chaîne américaine de sandwichs, Jimmy John’s, s’apprête à traverser la frontière pour la première fois avec une expansion qui commencera avec l’ouverture d’un emplacement dans la région du Grand Toronto au milieu de l’année 2024.

Sa localisation exacte n’a pas encore été annoncée, mais d’autres emplacements suivront à travers le Canada, a indiqué Michael Haley, président et directeur général international de la société mère de Jimmy John’s, Inspire Brands.

M. Haley a affirmé que le nombre exact de restaurants au Canada ne serait pas précisé pour l’instant, mais il a rappelé qu’il y avait près de 3000 succursales aux États−Unis.

Inspire Brands, qui est également derrière Arby’s, Baskin−Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin’ et Sonic, fera appel au franchiseur canadien Foodtastic pour lancer Jimmy John’s au Canada.

Foodtastic compte plus de 1100 restaurants sous des marques telles que Milestones, Freshii et Quesada.

Jimmy John’s est surtout connu aux États−Unis pour ses sandwichs personnalisables de style sous−marin à base de pain de blé français ou tranché. Les convives peuvent également opter pour des sandwichs roulés ou un «unwich», un sandwich qui utilise de la laitue au lieu d’un petit pain.

Interrogé sur ce à quoi ressemblera le menu canadien, M. Haley a répondu: «Vous voulez pouvoir aller dans un Jimmy John’s au Canada et avoir l’impression d’être dans un Jimmy John’s.»

«Mais nous voulons également nous assurer que nous apportons les changements nécessaires pour trouver un écho auprès du consommateur canadien», a−t−il nuancé.

Les recherches de Jimmy John’s ont révélé que plus de 60 % des consommateurs canadiens préfèrent un sandwich chaud. La chaîne offrira donc la possibilité de faire griller un sandwich.

«Il y a juste de petits ajustements, parfois même le nom du sandwich peut être ajusté pour résonner et avoir simplement une meilleure traduction», a déclaré M. Haley.

Renforcer la notoriété

L’un des plus grands défis pour Jimmy John’s, qui a également annoncé mercredi un accord de franchise internationale pour l’Amérique latine, sera de renforcer la notoriété de sa marque.

Bien que l’histoire de l’entreprise remonte à 1983, elle n’a jamais dépassé les États−Unis jusqu’à présent.

L’entreprise a été créée lorsque Jimmy John Liataud a terminé ses études secondaires et que son père lui a lancé un ultimatum: créer une entreprise ou s’enrôler dans l’armée. M. Liataud envisageait de se lancer dans une entreprise de hot−dogs, mais en raison des coûts d’équipement, il s’est réorienté vers les sandwichs.

Environ une décennie après l’ouverture du premier Jimmy John’s à Charleston, dans l’Illinois, M. Liataud s’est tourné vers le modèle du franchisé pour développer ses activités.

Roark Capital Group a acheté une participation majoritaire dans la société en septembre 2016, mais en 2019, elle a été vendue à Inspire Brands. M. Liataud a vendu sa participation restante dans Jimmy John’s en 2019.

Concurrence au Canada

Aujourd’hui, la marque compte plusieurs concurrents. Au Canada, ses plus proches rivaux seront probablement Subway, également une chaîne américaine, Mr. Sub, originaire de Toronto, qui est dirigé par le groupe MTY, propriétaire de Thai Express et Manchu Wok, ainsi que Firehouse Subs et Tim Hortons, qui partagent une société mère avec Popeyes Louisiana Kitchen et Burger King.

Le géant du café Starbucks et la marque de café britannique Pret A Manger, qui s’est développée au Canada par l’entremise d’A&W, sont également des acteurs sur le marché canadien des sandwichs de restauration rapide, bien que tous deux se concentrent sur des ingrédients plus artisanaux.

Inspire Brands surveillera de près l’expansion. Certaines de ses autres bannières, dont le géant des hamburgers et frites Sonic, ne sont pas encore implantées au Canada.

«Nous constatons que bon nombre, voire la plupart de nos marques peuvent trouver un écho au Canada», a constaté M. Haley.

«Restez à l’affût de Sonic. Je pense que ce sera notre sixième marque à sortir des États−Unis et nous ne sommes pas très loin de réfléchir aujourd’hui à ce à quoi pourrait ressembler l’adaptation internationale de la marque.»