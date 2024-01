Une séance de méditation entre deux réunions

Bloom bar à méditation offre depuis peu des séances virtuelles en entreprise. Le forfait, destiné tant aux employeurs qu’aux travailleurs, vise à augmenter le bien-être en milieu de travail par le biais de pauses méditatives. Celles-ci peuvent s’insérer dans l’horaire de travail et ne nécessitent pas de salle ou d’équipement spécifique, excepté un écran connecté.

L’idée a germé dans la tête d’Ariane Lefebvre, qui vivait elle-même beaucoup de stress lié à la performance au travail. Copropriétaire et directrice générale de BBQ Québec pendant huit ans, la gestionnaire a réfléchi à sa place dans le monde du travail durant son deuxième congé de maternité en 2021.

«Après plusieurs années au rythme intense, à vivre de passion et de performance, j’ai décidé de faire des choix différents pour ma santé, mon bien-être et ma famille. Fonder Bloom part d’un besoin personnel et la méditation fait partie de ma routine de vie aujourd’hui», raconte celle qui souhaite partager les bienfaits de cette pratique dans les milieux de travail.

Pourquoi au bureau? Parce que le stress est y très présent.

Un employé sur cinq, selon Statistique Canada, souffre de stress élevé ou très élevé et la principale raison est liée au travail. Chez les gestionnaires, la proportion monte à 37%.

Face à ce constat, Bloom a élargi son offre de service en ajoutant un forfait corporatif. Concrètement, les entreprises, petites ou grandes, peuvent abonner leurs employés à la plateforme et les encourager à utiliser les services, qui sont offerts sur une base volontaire.

L’abonnement annuel, au coût de 249$ par employé, permet de suivre des séances de méditation en direct ou en rediffusion.

«Contrairement aux applications mobiles, on crée des rendez-vous entre humains. Les séances sont guidées par des professionnels», indique la fondatrice.

Chaque semaine, l’horaire des activités, qui débute dès 6h jusqu’en soirée, est diffusé aux abonnés. Les séances sont par la suite disponibles en rediffusion sur la plateforme qui regroupe déjà plus de 380 vidéos.

Encourager la pause

L’entrepreneure souhaite que l’abonnement devienne un engagement et qu’il incite les employés et les gestionnaires à s’accorder des moments de pause, que ce soit pour méditer ou pour sortir prendre l’air. «La pause n’est pas juste pour les fumeurs qui sortent à l’extérieur!» rigole Mme Lefebvre.

La formule permet aussi de prendre une pause en équipe ou en groupe, afin que tous les employés y aient accès.

La pratique en groupe permet aussi de déstigmatiser la pratique de la méditation. «Il y a encore des préjugés. Le faire ensemble rend la pratique plus accessible», explique-t-elle, ajoutant que les séances méditatives ne sont pas religieuses mais complètement laïques et que différents niveaux sont proposés.

Le mettre à l’agenda

Or, la méditation «n’est pas une solution miracle au stress», prévient la fondatrice de Bloom.

«C’est un outil et une bonne habitude de vie à prendre. Certaines personnes méditent à n’importe quel moment, mais la plupart des gens préfèrent le mettre à l’agenda. En l’intégrant à notre horaire, on a plus de chance d’en prendre l’habitude.»

N’empêche, même sur une base ponctuelle ou sur de courtes périodes, la pratique de la méditation peut avoir un effet immédiat, avance-t-elle. «Lorsqu’on est stressé avant une réunion ou une présentation, quelques exercices de respiration et une courte méditation peuvent aider à se calmer et à reprendre le contrôle.»

Il suffit d’une première fois pour y prendre goût, invite-t-elle.

Les séances de méditation Bloom peuvent convenir à tous les milieux de travail, et même en télétravail. (fournie par Bloom)

3 AUTRES ASTUCES POUR RÉDUIRE LE STRESS

La méditation est un outil. En voici trois autres à intégrer à son horaire de travail:

Sortir à l’extérieur

Prendre l’air, marcher ou pratiquer un sport extérieur contribuent à réduire le stress, en plus d’avoir plusieurs bienfaits sur la santé physique. Des entreprises encouragent leurs employés à sortir prendre l’air sur l’heure du lunch ou durant la pause. Certaines en font même un défi sportif.

Éteindre les écrans

Les notifications affluent tout au long de la journée, et même en soirée, limitant la concentration. Réduire les stimuli numériques en travaillant en mode avion ou en rangeant le téléphone diminue le stress. De plus en plus d’entreprises bannissent les envois de courriels ou de textos hors des heures de bureau et limitent la durée et la fréquence des visioconférences.

Aménager un gym

Pas le temps d’aller au gym? Entraînez-vous au bureau! Bon nombre de milieux de travail ont aménagé un gym ou une salle d’exercice libre d’accès pour les employés. Cette initiative a aussi pour effet d’encourager la présence au bureau.