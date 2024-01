Un remboursement qui met «du sable dans l’engrenage»

«Je mets tout ce que je peux et je le rembourse. C’est sûr qu’on va rouler avec un peu de sable dans l’engrenage», laisse tomber Claire Villemure, propriétaire de La Réserve, une épicerie fine ancrée sur la 3e Avenue dans le Vieux-Limoilou.

En pleine pandémie, la femme d’affaires avait contracté un prêt au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) de 40 000$. D’ici la date butoir du 18 janvier, elle prévoit le rembourser afin de garder la partie subventionnée de 10 000$.

Mais, au moment de sortir l’argent de son portefeuille, son commerce comme bien d’autres entre dans «une période très creuse». Et les factures des Fêtes doivent être payées comme le loyer, les salaires et les taxes.

«C’est de l’argent que je n’ai pas que je dois donner», déplore celle qui aurait espéré voir le gouvernement fédéral repousser la date d’au moins six mois. Un délai pour permettre aux entreprises de «sortir la tête hors de l’eau».

D’autant plus que les derniers mois ont été au ralenti à La Réserve.

Les travaux menés en prévision du passage du tramway et ceux liés aux conduites d’eau, dit-elle, ont freiné la clientèle de faire un arrêt dans le quartier. «Comme j’ai eu une saison d’été et d’automne poche, c’est sûr que [le remboursement] me rentre dedans pas mal plus», souffle-t-elle, au téléphone avec Le Soleil.

«Si tu m’enlèves les taxes, plus mon loyer, plus mon staff, plus mon chauffage et pas d’achalandage, c’est de l’argent que je n’ai pas que je dois donner», déclare Claire Villemure. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Difficile à dire si elle retrouvera son erre d’aller avec la conjoncture économique actuelle. «Les gens sont serrés en raison des taux d’intérêt qui sont élevés. Est-ce que les gens vont continuer à acheter et à dépenser? Je ne le sais pas. J’ai un point d’interrogation.»

Perdre son filet de sécurité

Du côté de La Galette Libanaise, le prêt au CUEC a déjà été remis. «J’ai remboursé, mais j’ai remboursé aussi mon filet de sécurité», lance Tony Tannous, copropriétaire de la bannière avec son frère.

Dès que ses trois succursales sont devenues rentables après la levée des mesures sanitaires en 2022, il a mis les bouchées doubles pour faire des économies et ne pas y retoucher. «C’est ma discipline qui a fait que je peux retourner cet argent-là. Ce n’était pas facile pour autant.»

Jusqu’à la dernière minute, l’homme d’affaires a cru que la date butoir allait être repoussée. «Je trouve que ce n’est pas le meilleur timing pour rembourser», indique-t-il.

«De remettre ça en pleine inflation, je trouve que c’est là le bout le plus difficile.» — Tony Tannous, copropriétaire de La Galette Libanaise

Bien qu’il ne soit pas inquiet pour l’avenir de La Galette Libanaise, ce coussin financier lui aurait été d’une bonne aide. «Cet hiver, on aurait pigé dedans avec l’inflation. On ne se le cachera pas. On a eu des hausses de taxes importantes qui se répercutent dans nos loyers», clame celui qui souhaite aussi prendre la parole pour ses collègues restaurateurs.

Des frais d’opération glissants

À Vallée-Jonction, le Club Ski Beauce a, pour sa part, eu le coup de pouce de la municipalité. Si le centre de glisse est une propriété de la Ville, un organisme à but non lucratif (OBNL) s’est vu confier sa gestion.

Le centre de glisse du Club Ski Beauce a été ouvert en 1938 à Vallée-Jonction. (Club Ski Beauce)

Pendant deux ans, le Club Ski Beauce a pioché dans l’aide financière accordée par Ottawa de 60 000$ plutôt que de se tourner vers les subventions municipales.

Au moment de rembourser, son portefeuille était vide. «On a été chanceux que la Ville nous ait appuyé pour le remboursement du prêt, parce que toutes nos opérations auraient été plus lourdes», indique Marie-Chantal Nadeau, directrice générale de l’OBNL.

Celle qui affirme faire face à des frais d’opération grimpants doit courir les subventions et les sources de financement pour assurer l’avenir du centre de ski. «Avec seulement l’aide de la Ville de Vallée-Jonction, ça ne pourra plus fonctionner, parce que tout augmente. Et le nombre de Valléens et de Valléennes n’augmente pas malheureusement», observe la directrice générale.

«On met tous les efforts pour que ça fonctionne, mais il y a un maximum qu’un centre de ski peut faire», déclare-t-elle.

Le compte à rebours est lancé

«Il est minuit moins une. On lance un dernier cri du cœur pour espérer un report», lance d’entrée de jeu Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Près de 183 000 PME au Québec ont contracté cette aide financière offerte par le gouvernement fédéral durant la pandémie. «Selon les derniers chiffres, près de 90% ne pourront pas rembourser avant le 18 janvier», calcule le PDG de la FCCQ.

«C’est comme si on était dans un marathon et aux 500 derniers mètres, on arrêtait de donner de l’eau aux coureurs.» — Charles Milliard, PDG de la FCCQ

S’il reconnaît que plusieurs secteurs d’activités sont sortis du pétrin, ce n’est pas le cas pour tous. La restauration en est un bon exemple, affirme-t-il. «Il y a une détresse derrière ça. Il y a des entrepreneurs qui sont connus de la plupart des Québécois qui sont au bout du rouleau. Pas seulement à cause de ça, mais c’est une bougie d’allumage.»

Le remboursement du prêt au CUEC «n’est pas la mère de tous les maux, mais un symptôme qui est contrôlable», met-il sur la table.

En effet, Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), estime que près de la moitié des PME n’ont pas retrouvé leur chiffre d’affaires prépandémique.

Composer avec de lourdes dettes, des ventes moindres et des dépenses qui montent en flèche est le lot de leur quotidien. «Toutes les lignes budgétaires d’une compagnie sont à la hausse», conclut-il.

Il n’est pas surpris de voir les entreprises prises à la gorge fermer les livres. «Si tu as un niveau de dette très élevé et si les consommateurs ne sont pas au rendez-vous en raison de l’inflation, ça devient difficile de générer des revenus. Les propriétaires vont se demander si ça vaut la peine de garder les portes ouvertes.»

Les dates à retenir

18 janvier 2024: Date limite pour rembourser le prêt au CUEC afin de conserver la partie subventionnée.

28 mars 2024: Date limite pour rembourser le prêt au CUEC par le biais d’un refinancement.

31 décembre 2026: Date limite pour rembourser la totalité du prêt au CUEC en plus des 5% d’intérêts.

Pour plus d’informations: https://ceba-cuec.ca/fr/