Les ventes des fabricants et des grossistes ont augmenté en novembre

Les ventes de produits chimiques ont augmenté de 6,6%, tandis que les ventes de produits métalliques de première transformation ont crû de 4,0% pendant le mois. Les ventes de machines ont aussi augmenté de 4,3%. Les ventes de véhicules automobiles ont quant à elles chuté de 4,0%.

En dollars constants, les ventes des fabricants ont augmenté de 1,6% en novembre.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que les ventes en gros, à l’exclusion du pétrole, des produits pétroliers et autres hydrocarbures et à l’exclusion des ventes de graines oléagineuses et de grains céréaliers, ont augmenté de 0,9% pour atteindre 82,5 milliards en novembre.

Les ventes en gros ont augmenté dans quatre des sept sous-secteurs, menés par le sous-secteur des véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles qui a gagné 3,3% et le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction qui a grimpé de 1,8%.

Volume

En termes de volume, les ventes en gros ont augmenté de 0,6% en novembre — en excluant le pétrole, les produits pétroliers et les autres hydrocarbures ainsi que les graines oléagineuses et les grains céréaliers.

Statistique Canada a commencé à inclure le groupe de l’industrie des graines oléagineuses et des céréales ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers dans le cadre du commerce de gros l’année dernière, mais exclut les données de son analyse mensuelle jusqu’à ce que des données historiques soient disponibles pour une analyse mensuelle et annuelle appropriée.