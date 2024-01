Des galeries d’art fermées sèment l’inquiétude

«On a appris lundi que la galerie de Montréal était fermée. Les nouvelles n’avaient pas l’air bonnes», lance Jolyane Abel, artiste exposée au HangArt sur la rue Saint-Jean à Québec.

Depuis plus de dix ans, Julie Plouffe et Hervé Garcia, copropriétaires de HangArt, opèrent des galeries et des catalogues d’artistes. En plus de Québec et de Montréal, d’autres succursales ont vu le jour à Victoriaville, à Vancouver et à Toronto.

L’information circule que la serrure du local de la galerie d’art à Montréal a été changée. Impossible d’y entrer, racontent les artistes contactés par Le Soleil. On se précipite alors du côté de Québec pour constater que la succursale est, elle aussi, fermée à clé.

Hervé Garcia, l’un des principaux actionnaires de HangArt, indique, par courriel, qu’il s’agit des conséquences d’une faillite corporative comme personnelle.

«Nous sommes une entreprise comme tant d’autres qui s’effondre dans un climat économique difficile.» — Hervé Garcia, copropriétaire de HangArt

Les difficultés financières à la galerie de Montréal auraient affecté l’avenir de l’enseigne à Québec, appelée à fermer définitivement.

Une nouvelle apprise par vague

Certains ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, d’autres ont eu vent de la fermeture à l’avance.

C’est le cas de Marie-Josée Bilodeau qui avait déjà pris la décision de quitter la galerie d’art en décembre dernier. L’intention des copropriétaires de fermer boutique lui était alors venue à l’oreille.

«Quand je suis arrivée à Québec, j’ai dit que je voulais récupérer mes toiles. L’employé m’a demandé la raison. Il avait l’air surpris. Je me suis dit qu’il n’était pas au courant que ça allait fermer bientôt.»

Si elle est repartie avec ses trois œuvres, l’artiste n’a pas pu mettre la main sur celles de Montréal pour l’instant.

«Le 2 janvier, tout était barré. Je n’ai rien pu faire», souffle-t-elle.

Pour sa part, Jolyane Abel a cinq toiles à la galerie de Québec sur la rue Saint-Jean. «On attend des nouvelles de leur part pour savoir comment procéder au rapatriement de nos toiles», explique-t-elle.

Quelques heures après avoir partagé ses inquiétudes au Soleil, l’artiste a reçu une confirmation qu’elle pourra récupérer ses tableaux sous peu. Des dates sont proposées aux artistes exposés. On annonce que le local devra être vidé d’ici la fin du mois de janvier.

Les tableaux devront quitter le 1045, rue Saint-Jean d'ici la fin du mois de janvier. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Une même opération s’organise du côté de Montréal, affirme M. Garcia par écrit. «Les portes vont s’ouvrir dans les prochains jours, le temps que le propriétaire et nous organisions une procédure d’inventaire. Que chaque artiste récupère bien les œuvres qui sont les siennes.»

Ces annonces font retomber la poussière, souffle Guylaine Chalifoux dont cinq tableaux sont détenus à la galerie de Québec. «J’avais peur que mes œuvres soient prises en garantie», laisse tomber la peintre native de l’Outaouais, exposée chez HangArt depuis septembre.

Pourtant, tant que les toiles ne sont pas entre ses mains, dit-elle, un doute persiste.

Un temps difficile

Il ne s’agit pas de la seule galerie d’art à vivre des difficultés financières.

Le 4 janvier dernier, la Galerie.a située sur la rue Saint-Vallier Est à Québec a annoncé ne plus être en mesure de maintenir ses opérations «en raison de défis économiques persistants».

Coûts de gestion à la hausse, retombées de la pandémie et instabilité économique ont conduit la fondatrice Anne D’Amours McDonald à fermer la galerie d’art après six ans d’existence.