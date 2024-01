Les salariés cumulant deux emplois paient trop d’impôts, juge l’Institut économique de Montréal

Dans sa plus récente étude, dont les résultats seront dévoilés jeudi, l’IEDM constate que les travailleurs ayant un deuxième emploi par nécessité sont souvent pénalisés sur le plan de la fiscalité, tant par le gouvernement fédéral que provincial.

Dans les faits, au Québec, un travailleur gagnant 35 000 $ par année pour un premier emploi à temps plein sera soumis à un taux marginal d’imposition de 26,63 % pour son deuxième emploi à temps partiel.

«Ottawa et Québec devraient revoir les pratiques de fiscalité et repartir à zéro les calculs d’impôts pour un deuxième emploi.» — Renaud Brossard, vice-président de l’IEDM et coauteur de l’étude

Un calcul jugé «indécent»

Cette proposition figure parmi les recommandations faites par le groupe de réflexion associé à la droite économique. Elle vise à permettre aux petits salariés de souffler un peu, surtout en période d’inflation.

«Ce sont eux qui subissent le plus l’inflation et les hausses de coûts. S’ils vont chercher un deuxième emploi, c’est par obligation», explique M. Brossard en entrevue. Il rappelle que, dans bon nombre des cas, il s’agit d’un revenu d’appoint nécessaire pour payer les factures et les dépenses courantes.

Selon lui, «il est indécent de demander à quelqu’un qui doit travailler deux jobs pour joindre les deux bouts de payer 20% d’impôt ou plus sur son deuxième salaire», indique-t-il.

Selon les calculs de l’organisme, repartir le compteur fiscal à zéro permettrait une épargne moyenne de 4225 $ pour les Québécois se trouvant dans cette situation (selon les données fiscales de 2022). Un montant «non négligeable qui peut faire une grande différence», soutient l’organisme.

Décourager le travail au noir

Une telle mesure aurait aussi l’avantage de décourager le travail au noir, juge l’IEDM.

«Pour éviter de payer de l’impôt, il peut être tentant de ne pas déclarer un second emploi, surtout si c’est un emploi à temps très partiel ou ponctuel», indique M. Brossard.

Redémarrer les calculs d’impôt pour un deuxième emploi aurait donc un effet dissuasif dans certains cas.

En contrepartie, adopter une telle mesure a un coût. Il en coûterait 981,1 millions de dollars à Ottawa et 202,1 millions de dollars à Québec, selon les calculs de l’IEDM.

«C’est une recommandation qui vise à aider les citoyens à faible revenu et la collectivité, réaffirme l’analyste de l’IEDM, qui réitère que l’objectif de l’institut est de «stimuler les discussions et porter nos recommandations jusqu’aux décideurs». «En 25 ans d’existence, on a souvent réussi à faire bouger les choses!»

Un phénomène grandissant

Cumuler deux emplois n’est pas une pratique isolée. C’est même un phénomène en augmentation au Canada comme en Europe et aux États-Unis.

Ils seraient 658 000 dans cette situation au Canada, selon les données de Statistique Canada de novembre dernier.

La pratique est à la hausse, observe pour sa part M. Brossard. «On voit de plus en plus de travailleurs à faible et moyen revenu ajouter un second emploi le soir ou la fin de semaine», précise-t-il.

Un sondage effectué à l’automne 2023 par TurboImpôt va dans le même sens et indiquait que près d’un travailleur canadien sur quatre (23%) occupait désormais deux emplois rémunérés, notamment en raison du contexte inflationniste. Les jeunes sont les plus touchés: 52% des travailleurs en situation de double emploi sont de la génération Z tandis que 34% sont des milléniaux.

Or, selon ce même sondage, 56% des travailleurs questionnés ne savaient pas si leur situation de double emploi avait un impact sur leur rapport d’impôts.