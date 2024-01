Le Québec, cancre international en matière d’écofiscalité

L’écofiscalité représente les mesures économiques qui visent à induire des changements de comportements chez les consommateurs, à limiter l’impact environnemental de certaines activités et à protéger les ressources naturelles. Ainsi, la taxe spécifique sur les carburants du Québec (26,6 %) et la taxe d’accise fédérale sur l’essence, sur l’essence d’aviation et sur le diesel (12,1 %) représentent près de 40 % des prélèvements écofiscaux répertoriés.

L’écofiscalité inclut en outre les droits sur immatriculation et permis de conduire, la consigne sur bouteilles à remplissage unique, le crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles et les redevances exigibles sur l’utilisation de l’eau.

Luc Godbout, chercheur principal de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Si le Québec fait bonne figure chez elle, c’est tout le contraire à l’international alors que seuls les États-Unis parmi les pays de l’OCDE affichent un pire poids des recettes provenant des taxes liées à l’environnement.

Même constat pour la taxe sur l’essence alors que le gouvernement des Pays-Bas prélève près de quatre fois plus de taxes spécifiques sur chaque litre. La Suisse, l’Italie, la Finlande, la Grèce, la France, le Royaume-Uni, la Suède, le Portugal et l’Allemagne ont tous un taux de taxe trois fois supérieur à celui du Québec.

«On n’a pas une position facile, admet Luc Godbout, chercheur principal de la Chaire. Ceux qui n’aiment pas les taxes sur l’essence vont dire que c’est au Québec qu’il en a le plus et ceux qui prônent des changements de comportement vont dire qu’on est à la traîne de l’OCDE. Ce n’est pas le seul paradoxe de la fiscalité québécoise, mais celui-là est quand même assez fort. Sauf que si l’on veut réellement changer les comportements, il faut une utilisation accrue de l’écofiscalité.»

Augmenter ou suspendre la taxe sur l’essence?

Le Québec est l’endroit au Canada où on paie le plus de taxes pour l’achat d’un litre de carburant (59,9 cents par litre), selon les données recueillies par la Chaire. Il s’agit toutefois d’une bonne différence avec le reste du pays puisque la tendance est à la suspension de cette taxe en raison du coût de la vie.

L’Ontario a prolongé sa diminution de taxes sur l’essence jusqu’en juin 2024 alors que le Manitoba vient tout juste de la suspendre pour les six prochains mois. L’Alberta n’a perçu aucune taxe sur l’essence en 2023, mais vient de la remettre en place, de façon partielle, pour 2024. Terre-Neuve-et-Labrador a également utilisé cette mesure avec une taxe réduite jusqu’en mars.

«Il y a une pression populaire, mais le Québec résiste, souligne Luc Godbout. Les montants ponctuels sont préférables à une baisse de taxe parce que de remettre la taxe sur l’essence après l’avoir enlevée semble difficile. Si le Québec avait suspendu la taxe, on aurait probablement eu autant de difficulté que les autres à la remettre parce que les gens diraient que ce n’est pas le temps.»

Il se vend d’ailleurs de moins en moins d’essence au Québec. Le secteur a connu une croissance annuelle moyenne négative de -2,3% entre 2017 et 2022 en raison notamment des autos électriques, mais aussi de la mise sur le marché de véhicules plus performant en termes de consommation de carburant. Mais étant donné que le rendement de la taxe sert à financer les infrastructures de transport, plusieurs facteurs militent pour une augmentation de la taxe sur l’essence selon le chercheur.

«Le Fonds des réseaux de transports terrestres, dans lequel sont versées les recettes de la taxe sur les carburants, est actuellement déficitaire et la taxe rapporte moins, résume-t-il. Il faut augmenter le financement ou à tout le moins l’indexer.»