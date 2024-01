Recul de l’excédent commercial en novembre qui s’est établi à 1,6 milliard $

L’excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde a diminué pour passer de 3,2 milliards de dollars en octobre à 1,6 milliard de dollars en novembre, mais le Canada a tout de même connu un quatrième excédent commercial mensuel consécutif.

Statistique Canada précise qu’en novembre, les importations de produits énergétiques ont augmenté de 11,6 %, celles de machines, de matériel et de pièces industriels de 4,9 % et celles de matériel et pièces électroniques et électriques, de 4,7 %.

Quant aux exportations totales, elles ont reculé après quatre hausses mensuelles consécutives. Les exportations de produits en métal et produits minéraux non métalliques ont fléchi de 6,5 % et celles d’aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont reculé de 16,8 %.

Les exportations du Canada vers sont principal partenaire commercial, les États-Unis, ont augmenté de 0,4 % en novembre, alors que les importations provenant de ce pays ont progressé de 1,7 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est rétréci pour passer de 12,1 milliards $ en octobre à 11,7 milliards $ en novembre.

Quant aux exportations vers les autres pays que les États-Unis, elles ont baissé de 4,2 % en novembre. Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est élargi pour passer de 9 milliards de dollars en octobre à 10,1 milliards de dollars en novembre.