Les secrets de la longévité de certains restaurants

«C’est d’abord et avant tout d’avoir une passion dans le fond du cœur qui résiste à toutes les épreuves», lance d’emblée le propriétaire du Pub D’Orsay, Marcel Veilleux. Celui-ci a ouvert son restaurant le 29 juin 1973.

«Il ne faut pas changer l’âme», affirme pour sa part Kathy Rioux, qui dirige le Café Krieghoff depuis 2009. «C’est sûr qu’on a évolué, on propose de nouvelles choses, mais les gens veulent avoir leur tarte au fromage Krieghoff. Quand ils viennent, c’est comme s’ils étaient à la maison», ajoute-t-elle.

Le nouvel actionnaire majoritaire du restaurant italien Le Parmesan, Stéphane Roveredo, abonde dans le même sens. «Beaucoup de clients nous disent que nos plats ont le même goût qu’avant. Nous n’avons pratiquement pas changé le menu. C’est l’une des clés de notre succès», glisse-t-il.

Sans le personnel, pas de restaurant

Selon le propriétaire des Frères de la Côte, Philippe Dehaye, qui a pris la relève de son père en 1994, les individus doivent être l’une des priorités pour les restaurateurs.

«Bien manger, c’est une chose, mais c’est ce qui se passe autour de la table qui est important. Posséder une équipe de travail tissée serrée comme une famille, les clients le ressentent. Si tu n’as pas ça, tu as beau avoir des idées, un bon chef, ça ne marchera pas.» — Philippe Dehaye

Sans leurs employés, ils n’y arriveraient pas, confirment les restaurateurs au Soleil. Mais si les entrepreneurs peuvent compter sur du personnel fidèle au poste depuis de nombreuses années, ils doivent aussi jongler avec une pénurie de main-d’œuvre et de nouvelles exigences de la part de leurs salariés.

Le propriétaire du restaurant Les Frères de la Côte, Philippe Dehaye (au centre) avec son équipe : Dave Pichette, Enrico Loof, Marie-Claude Boivin, Chloé Douillard, Nadine Marier, Sabrina Ferland et Johan Picot. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

«On a 65 employés. Pourquoi autant? Tout simplement parce que beaucoup veulent travailler seulement deux ou trois jours par semaine. Et chaque semaine, je dois leur demander leurs disponibilités. Le jour de Noël, on n’a pas pu ouvrir la salle au deuxième étage. Les gens ne voulaient pas travailler», rapporte M. Veilleux.

«Je comprends que la qualité de vie est importante et on essaie de respecter autant qu’on peut. Mais moi, j’ai une entreprise avec 180 places sur deux planchers et ça me prend du monde», enchaîne-t-il.

Marcel Veilleux et Allyson Rusk du Pub D'Orsay. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Le personnel a également procuré quelques nuits blanches aux propriétaires du Parmesan et des Frères de la Côte.

M. Roveredo a dû faire face à une équipe en cuisine vieillissante. Tous les membres ont quitté en même temps. «Tout un casse-tête. Puis la COVID est arrivée et il a fallu encore trouver de nouvelles personnes. Là, depuis quelques mois, ça va bien, alors je suis content», relate-t-il.

M. Dehaye s’est tourné vers l’immigration pour trouver ses cuisiniers. «La pandémie a été pour moi une bouffée d’air. J’ai pu prendre le temps de changer de stratégie et d’engager quatre cuisiniers européens. J’ai découvert quatre personnes extraordinaires qui se sont bien greffées au reste de l’équipe. Je dors mieux la nuit et nous pouvons être ouverts tous les jours», révèle-t-il.

Des clients fidèles

En plus du personnel, la survie des restaurants passe aussi par leurs clients. Au Café Krieghoff, Katy Rioux croise souvent des gens qui étaient jadis venus petits avec leurs parents et qui à leur tour amènent leurs enfants.

«Je travaille au Krieghoff depuis 38 ans. Avec les années, les clients sont devenus des amis. C’est beau de vivre ça.» — Kathy Rioux

La propriétaire du Café Krieghoff, Kathy Rioux. (Frédéric Matte/Le Soleil)

Au Pub D’Orsay, on remercie les clients d’être venus pendant les travaux de la place de l’Hôtel-de-Ville. «Un gros bordel pendant deux ans. Je ne veux plus revivre ça. Les clôtures cachaient tout l’étage inférieur. On était obligé de garder les portes et les fenêtres fermées. Les gens sont venus pareil. On leur doit beaucoup», se souvient Marcel Veilleux.

Le fondateur de Ristorante Michelangelo, Nicola Cortina, a toujours été présent. Il connaît sur le bout des doigts les goûts des habitués. «Nos clients sont traités comme s’ils étaient à la maison. Mon père est capable de dire : “tel client aime son poisson de cette façon, lui son vin préféré, c’est celui-là”. Notre maître d’hôtel Maxime Robitaille développe aussi cette façon de faire. Les gens le textent pour savoir si leur table est disponible», raconte Monia Cortina, directrice du restaurant familial depuis mars 2023.

Du côté des Frères de la Côte, le restaurant a réussi à fidéliser une clientèle locale en plus d’aller chercher des personnes à l’international. «On est situé dans un secteur très touristique, mais 90% de notre clientèle est locale. On est un peu comme le village des irréductibles Gaulois. Nous avons aussi réussi à fidéliser des clients d’ailleurs. Des personnes de Boston, New York, Vancouver reviennent chaque année. Pour elles, c’est comme revenir un peu à la maison, mais dans une autre ville», illustre Philippe Dehaye.

Une gestion serrée

Après une période difficile, les restaurateurs interrogés par Le Soleil ont retrouvé le sourire. Tous ont remboursé le prêt COVID du gouvernement. «C’est sûr que le remboursement du prêt a fait un trou dans notre compte en banque, mais heureusement, on a eu une très bonne année 2023. Les gens étaient vraiment au rendez-vous», souligne Stéphane Roveredo du Parmesan.

Le dirigeant du Parmesan, Stéphane Roveredo. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Selon Monia Cortina, un restaurateur qui ne possède aucune connaissance de gestion survivra difficilement. «Mon père est comptable de formation. Il a toujours tenu les coûts très serrés. Encore aujourd’hui, c’est lui qui s’occupe des achats, même quand il est en Floride ou en Italie», indique-t-elle.

La famille Cortina est également propriétaire de la bâtisse qui abrite le Michelangelo, un avantage non négligeable alors que les prix des loyers explosent.

Kathy Rioux a pu se passer de l’aide du gouvernement, grâce, entre autres, à l’hôtel situé au-dessus du Café Krieghoff. «J’accueillais des gens qui ont profité de la pandémie pour réaliser des rénovations chez eux. J’avais donc toujours un petit roulement d’argent qui circulait», explique-t-elle.

Mme Rioux a décidé également de ne pas se verser de salaire et de regarder au plus près pour limiter les dépenses. «Mon commerce fonctionnait très bien avant la COVID, j’ai pu m’adapter. Cependant, parmi ceux qui connaissaient déjà des difficultés, plusieurs ne se relèveront pas. Je ne tiens rien pour acquis, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner», poursuit-elle.

L’avenir

Depuis qu’elle dirige le Café Krieghoff, Mme Rioux s’accorde une journée de repos par semaine. Mais dans les faits, elle est plutôt disponible 7 jours sur 7. «Je ne suis pas là le lundi, mais je réponds à des courriels et l’hôtel demande également une forte disponibilité.»

Lorsque viendra le temps de penser à une retraite bien méritée, Kathy Rioux espère trouver une personne qui aura la même passion qu’elle pour reprendre son commerce. «Le Café Kreighoff est l’un des plus vieux cafés à Québec. C’est important de continuer à le faire vivre. La personne intéressée à acheter devra me convaincre, sinon je ne pourrai pas le céder.»

De l’avis de Monia Cortina, remplacer son père est impossible. Lorsqu’elle a pris la direction du restaurant au printemps, elle s’est empressée de rassurer ses employés. «Je leur ai dit que je souhaitais continuer dans la même direction que mon père. Il n’a jamais suivi les tendances et il est toujours resté fidèle à ses valeurs.»

Nicolas Cortina et sa petite fille Neva Deblois (Tania Lemieux photographe)

La relève est également assurée. Sa fille, Neva Deblois, 19 ans et étudiante en administration, a déjà exprimé auprès de son grand-père le désir de prendre la suite. En attendant, Nicolas et Monia Cortina restent vigilants sur les prix pour continuer à offrir à leurs clients des repas «beaux, bons et accessibles».

Au final, pour durer dans le temps, rien ne sert de réinventer la roue. «On peut proposer quelques recettes au goût du jour, les cuisiniers s’amusent un peu et on va chercher de nouveaux clients. Cependant, les classiques ne meurent pas. Ce sont des plats familiaux et réconfortants. Et nos clients, c’est comme la famille», tranche Philippe Dehaye, des Frères de la Côte.