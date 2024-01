Le fleuron québécois du mobilier scolaire Alpha-Vico change de mains

Christian Roy est le nouveau président d'Alpha-Vico et agira en tant que gestionnaire de l'ensemble des usines de Farnham. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Gilles Berthiaume n’est pas le dernier venu dans le monde des affaires. Malgré les turbulences, l’entrepreneur de 66 ans a gardé le cap. Depuis 2016, il dit avoir été approché à plusieurs reprises par des Américains qui souhaitaient mettre la main sur Alpha-Vico et ses filiales. Des offres qu’il a déclinées, principalement par convictions. «J’aurais pu vendre le double à des gens aux États-Unis. Mais, j’ai refusé, a-t-il confié en entrevue. J’ai vendu à des Québécois parce que je voulais que les emplois restent ici.»

Gilles Berthiaume a lancé la compagnie dans les années 1980 avec son père et son frère, ainsi que quelques autres partenaires. Le chef d’entreprise et ses associés ont investi «plusieurs millions de dollars» au fil des ans, entre autres dans les équipements, pour «demeurer plus compétitifs et maintenir les emplois», a indiqué celui qui s’apprête à tirer un trait sur un pan de sa vie professionnelle.

L'ex-propriétaire de l'entreprise, Gilles Berthiaume, demeurera au sein de l'organisation pour assurer la transition au cours de la prochaine année. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

En près de 45 ans dans le domaine du mobilier scolaire, Gilles Berthiaume et ses associés ont réussi à se forger une forte notoriété. «On vend partout au Canada et on a 90% du marché au Québec. On est la norme dans l’industrie pour les prix, la qualité, le service et les délais de livraison. J’ai la philosophie de faire peu d’argent, mais longtemps. C’est là-dessus qu’on a construit notre entreprise et notre expertise», a dit celui qui demeurera au sein d’Alpha-Vico pour assurer la transition avec les nouveaux acquéreurs au cours de la prochaine année.

Croissance

Angus Capital est un jeune fonds d’investissement privé spécialisé dans la reprise de compagnies dans des secteurs traditionnels. «On se différencie en choisissant des entreprises ayant un BAIIA entre deux à cinq millions, qui sont souvent moins sur le radar de plus gros fonds», a indiqué en entrevue le cofondateur d’Angus Capital, Dev A. Coossa.

L’acronyme BAIIA signifie bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Il s’agit d’un indicateur de rentabilité et de santé financière d’une entreprise.

Dev A. Coossa ainsi que ses associés ont choisi d’acquérir Alpha-Vico principalement parce que la compagnie est «leader dans son marché et qu’elle avait besoin de relève». «Alpha-Vico est le seul manufacturier de meubles scolaires au Québec. [...] Et notre but est de le transformer en leader nord-américain», a ajouté l’homme d’affaires.

Dev A. Coossa, cofondateur du fonds Angus Capital. (Tirée du site d'Angus Capital)

De plus, le contexte à l’échelle nationale est favorable à l’essor de l’entreprise, a souligné M. A. Coossa. «Le marché est en pleine explosion. Au Québec et ailleurs au Canada, on bâtit plein d’écoles.»

Christian Roy, un des partenaires investisseurs, agira en tant que président d’Alpha-Vico et comme gestionnaire local. L’homme d’affaires oeuvre dans le domaine du meuble depuis une vingtaine d’années. Il ne fait aucun doute que la compagnie demeurera à Farnham, a assuré celui qui réside depuis peu à Bromont.

On voit ici une employée en action sur la chaîne de fabrication de chaises. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Le maintien des effectifs figure également parmi les priorités, ont fait valoir les associés. En période de pointe, les entreprises soeurs réparties en cinq usines, emploient globalement 140 personnes.

Nicolas Pinto, cofondateur d'Angus Capital. (Tirée du site d'Angus Capital)

En outre, les nouveaux propriétaires veulent investir dans l’automatisation des équipements au cours des prochaines années. «On veut aussi poursuivre notre croissance hors Québec (notamment aux États-Unis), a pour sa part mentionné le cofondateur d’Angus Capital Nicolas Pinto, et développer de nouveaux produits.»