Cinq résolutions à mettre en place dans votre entreprise en 2024

1. Semaine de quatre jours

Au-delà d’un salaire décent, les salariés recherchent de plus en plus un emploi qui leur permet de ne pas sacrifier leur vie personnelle. L’entreprise de Québec Korem a testé pendant plusieurs mois cette formule de quatre jours. Depuis le 1er janvier, l’ensemble des employés ont congé le vendredi. Ils travaillent 34h par semaine du lundi au jeudi.

Pour Jean-Nicolas Ryet, professeur associé à la Faculté de Management de l’Université McGill, la semaine de quatre jours peut être intéressante pour les entreprises, en particulier celles confrontées à des problèmes de rétention des employés.

«De nos jours, de nombreuses familles au Canada ont besoin de deux revenus pour subvenir à leurs besoins, ce qui peut créer un stress considérable pour les parents qui travaillent tous les deux ou pour les familles monoparentales. La semaine de quatre jours, avec ses horaires flexibles, permet aux employés de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, réduisant ainsi le risque d’épuisement professionnel et d’absentéisme. Cela peut également rendre l’entreprise plus attrayante pour les talents potentiels qui recherchent un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle», a-t-il mentionné au Soleil.

2. Service de garde

Cet automne, la grève des enseignants a donné bien des maux de tête aux parents. Chez Beauce Atlas, on a accueilli les enfants des employés avec la création d’École Beauce Atlas.

«Nous avons décidé d’offrir ce service afin de permettre à nos collaborateurs de se consacrer à leurs tâches quotidiennes sans avoir à se préoccuper du gardiennage de leur enfant. Le service a été d’une réussite extraordinaire. C’est plus d’une dizaine d’enfants qui se sont présentés à notre bureau. Une étudiante en grève agissait à titre d’éducatrice. Plusieurs activités leur ont été proposées. Les enfants avaient hâte de revenir de matin en matin», a indiqué le directeur général de la compagnie beauceronne, Nicolas Blais.

Est-ce que Beauce Atlas pourrait répéter l’expérience? «Certainement de façon ponctuelle si l’occasion se présente. Nous n’avons pas encore de projet sur la table d’une garderie à temps plein dans nos locaux, mais il s’agit par contre d’un projet fort intéressant à regarder en 2024 avec la pénurie de place en garderie», a-t-il répondu.

3. Indice de satisfaction client

À l’aube de l’ouverture de son 100e restaurant, l’équipe de direction de Pizza Salvatoré a créé un outil pour mesurer les performances de l’entreprise familiale : l’indice de satisfaction client. Selon l’un des copropriétaires, Sébastien Abbatiello, cet outil permet d’obtenir une évaluation précise du service client.

«Cette note obtenue par un court sondage auprès de nos clients nous permet de savoir exactement dans quelles pizzerias nous atteignons nos objectifs et dans lesquelles nous devons fournir davantage d’efforts et de formation. Grâce à cet indice, nous pouvons identifier nos forces et nos faiblesses et mettre en place des actions correctives pour améliorer continuellement notre service», a-t-il partagé sur LinkedIn.

4. Revoir son offre ou son modèle d’affaires

Une étude récente de la BDC a révélé que plus de 70 % des entreprises qui réussissent le mieux avaient un plan d’affaires à moyen terme, comparativement à 46 % seulement des entreprises moins prospères.

Parfois, il est également nécessaire de changer l’offre et le modèle d’affaires pour se repositionner dans un marché sans cesse compétitif. En 7 ans, BG Marketing a changé 3 fois son offre et son modèle d’affaires. Une réelle bouffée d’oxygène pour le cofondateur de la compagnie montréalaise, Christophe Guay.

«Le véhicule (modèle d’affaires) est beaucoup plus important que la vitesse à laquelle tu roules. Tu as beau peser de toutes tes forces sur l’accélérateur, si tu n’es pas dans le bon véhicule, il y a de grosses chances que tu ne te rendes pas à destination. Parfois, il vaut mieux se repositionner, prendre un pas de recul pour mieux avancer», a-t-il exprimé sur LinkedIn.

5. Comité consultatif

Selon une enquête de la BDC, seulement 6 % des propriétaires d’entreprise possèdent un comité consultatif. Ce comité composé de conseillers aide les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions d’affaires et à se doter d’une vision à long terme.

Depuis sa création en 2022, l’entreprise de Lévis Queva s’est dotée d’un tel comité dans différents secteurs critiques de l’entreprise.

«Chaque personne amène son lot de connaissance spécifique sur le domaine. Il est important de s’entourer de personnes qui nous conseillent et qui travaillent eux-mêmes dans le même secteur. L’une de nos aviseurs a été VP chez notre plus grand concurrent américain. Ça nous aide à valider nos visions sur la concurrence, et aussi à évoluer plus rapidement. Ils évitent des erreurs de débutant que nous aurions pu faire, qu’ils ont eux-mêmes fait dans leur start-up respective», a expliqué le président de Queva, Jacob T. Calderon.