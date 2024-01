Les 10 Québécois assis sur une mine d’or

La fortune du cofondateur de la chaîne d’Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, s’élève à 7,7 G$*.

Un premier dépanneur a ouvert ses portes à Laval en 1980, où se trouve toujours le siège social. À ce jour, la société exploite 545 magasins au Québec et plus de 14 000 succursales et franchises à travers le monde, dont les Circle K aux États-Unis.

En mars dernier, Alimentation Couche-Tard a conclu l’achat de près de 2200 magasins en Europe appartenant au géant français TotalEnergies. Une transaction qui permet à la chaîne de pénétrer de nouveaux marchés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Malgré une fortune en décroissance, la famille Saputo se maintient au deuxième rang des plus riches au Québec.

Avec 500$ en poche et un vélo pour effectuer les livraisons, le père de l’aîné Saputo, Giuseppe, a fondé la compagnie en 1954.

Lino Saputo a présidé l’entreprise laitière éponyme de sa famille de 1969 jusqu’à sa retraite en août 2017. Son fils, Lino Jr., a succédé à la présidence en janvier 2022.

Aujourd’hui, les produits Saputo sont vendus dans plus de 40 pays.

À l’instar d’Alain Bouchard, Jacques D’Amours a fait fortune en cofondant le fleuron québécois Alimentation Couche-Tard.

Le deuxième plus grand actionnaire de la compagnie s’est retiré comme vice-président responsable de l’administration en 2014. Il garde toutefois un pied dans le conseil d’administration et demeure parmi les plus riches de la province.

Fils d’un pédiatre, Jean Coutu a ouvert sa première pharmacie en 1969 avec son associé Louis Michaud. Des escomptes sur les produits pharmaceutiques et des heures d’ouverture prolongées ont fait la réputation de la bannière.

En 2018, le Groupe Jean Coutu devient une filiale à part entière de Metro pour 4,5 G$.

Quatre années plus tard, le petit-fils du fondateur, Jean-Michel Coutu, reprend les rênes de la division pharmaceutique du géant de l’alimentation qui comprend les bannières Jean Coutu et Brunet.

À l’âge de 26 ans, Serge Godin a cofondé la firme en services-conseils en technologie de l’information CGI dans son sous-sol d’Orsainville, à Québec.

Depuis 1976, le Groupe CGI a pris de l’expansion. On compte près de 91 500 employés répartis dans les 400 bureaux de l’entreprise autour du monde.

Serge Godin a procédé à plus de 70 acquisitions, dont l’achat de Bell Sygma en 1998 qui a permis de presque doubler la taille de la compagnie à l’époque.

Il siège toujours comme président du conseil d’administration tout en s’assurant que l’avenir de la multinationale sera entre de bonnes mains, celles de sa fille Julie Godin.

En 2000, Charles Bronfman a fait fortune en vendant Seagram, spécialisée dans les vins et les spiritueux, à la société française Vivendi pour 34 G$.

La famille Bronfman a fait ses débuts dans la distillation d’alcool en 1924. La petite distillerie du patriarche a ensuite acheté son compétiteur Seagram à la mort du fondateur en 1928.

Depuis la vente de l’entreprise familiale, Charles Bronfman s’est tourné vers la philanthropie. Il a versé environ 325 millions $ à diverses causes, dont la promotion de la culture canadienne et des liens avec la communauté juive.

De 1968 à 1990, l’homme d’affaires a également été propriétaire des Expos de Montréal.

Le troisième cofondateur d’Alimentation Couche-Tard est assis sur une fortune de 2 G$* à l’aube de 2024.

Il possède aussi des participations dans la Banque Nationale du Canada et dans TC Transcontinental, chef de file en emballage en Amérique du Nord et important imprimeur au Canada.

Pierre Karl Péladeau a repris le flambeau de Québecor, entreprise fondée par son père en 1965. Après avoir piloté l’acquisition de la Sun Media Corporation, il est nommé par le conseil d’administration président et chef de la direction. Un poste qu’il occupera jusqu’à sa course au Parti québécois en 2014.

Il reprend son rôle au sein de Québecor après avoir démissionné comme chef de parti en 2016.

Depuis, Québecor a fait l’acquisition du fournisseur indépendant VMedia en 2022 et de Freedom Mobile en 2023.

Robert G. Miller a cofondé le distributeur Future Electronics en 1968. Huit ans plus tard, il a racheté les parts de son associé pour un demi-million de dollars.

En février dernier, l’homme d’affaires quitte son poste de PDG après avoir été visé par des allégations d’exploitation sexuelle.

Quelques mois plus tard, il vend la société montréalaise pour 5,14 milliards $ à WT Microelectronics, un distributeur de semi-conducteurs taïwanais. Lors de l’acquisition, Future Electronics comptait près de 5200 employés répartis dans 47 pays.

Fondée par Stephen Jarislowsky, la firme de gestion de placements Jarislowsky Fraser gère des portefeuilles depuis 1955.

L’homme d’affaires est resté à la tête de la société jusqu’en 2012. Par après, on lui accordera le titre de président émérite.

En avril 2018, l’entreprise est devenue une filiale de la Banque Scotia pour la somme de 750 millions $, mais exerce ses activités en tant qu’entité autonome.

Le financier soutient, par le biais de sa fondation, l’alphabétisation, les beaux-arts et de nombreuses chaires universitaires de recherche.

À qui va la onzième place?

Selon le magazine Forbes, quatre Québécois arrivent à-peu-près au coude à coude à la ligne d’arrivée.

Le quatrième actionnaire d’Alimentation Couche-Tard, Réal Plourde, termine l’année 2023 avec une fortune s’élevant à 1,3 G$*. Il a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise, notamment celui de chef de l’exploitation et de directeur des services techniques. De 2011 à 2014, il en a été président.

À égalité, Naomi et Sharon Azrieli possèdent, chacune, une richesse de 1,3 G$*. Les deux sœurs milliardaires ont hérité de la fortune immobilière de l’entreprise familiale cotée en bourse au décès de leur père en 2014.

Le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, les suit de près en terminant l’année avec 1,2 G$*. Depuis la vente de l’entreprise de divertissement pour 1,5 milliard $ en 2020, M. Laliberté n’a conservé que 10% de ses parts.

* Les valeurs nettes des milliardaires sont en fonction des données mises à jour quotidiennement de Forbes, en date du 28 décembre 2023.

* Tous les montants sont en valeur américaine (US).