Les gyms au sommet de leur forme

«Nos gyms se sont remplis. Les gens ont vraiment un désir de s’entraîner, plus que les autres années. On sent qu’il y a vraiment un mouvement de remise en forme.» (Frederic Matte)

Entre 2020 et 2022, l’industrie de l’entraînement a durement écopé des restrictions sanitaires. Plusieurs gyms en ressentent encore les contrecoups, selon Gabriel Hardy, directeur exécutif du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique (CCICP) et propriétaire du gym Le Chalet.

Gabriel Hardy, directeur exécutif du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique (CCICP) et propriétaire du gym Le Chalet. (Photo fournie par Gabriel Hardy/Photo fournie par Gabriel Hardy)

«L’industrie s’est beaucoup endettée. Malheureusement, on a perdu à peu près 20 à 25 % des établissements depuis la réouverture», déplore-t-il.

Néanmoins, le secteur de la remise en forme prend du mieux. «Depuis le mois de septembre, on ressent vraiment un gros engouement, dit-il. Nos gyms se sont remplis. Les gens ont vraiment un désir de s’entraîner, plus que les autres années. On sent qu’il y a vraiment un mouvement de remise en forme.»

En août 2023, les établissements de conditionnement physique récoltaient 85 à 90 % de leurs revenus prépandémiques, selon un recensement du CCICP. Avec le mois de janvier, Gabriel Hardy a bon espoir d’atteindre et même de surpasser le 100 %.

Surtout que les citoyens s’entraînent de plus en plus, tout au long de l’année. «On dirait que la pandémie a mis dans la tête des gens l’importance de la santé préventive. Au-delà de l’esthétique, la population commence à comprendre qu’il faut prendre soin de sa santé et que l’activité physique en fait partie», soulève M. Hardy.

Entre 2020 et 2022, l’industrie de l’entraînement a durement écopé des restrictions sanitaires. (Frederic Matte)

L’entraînement abordable a la côte

Les citoyens recherchent particulièrement des gyms abordables pour s’entraîner, indique le directeur exécutif du CCICP.

La preuve, la chaîne Éconofitness enregistre une augmentation d’achalandage de 13 % par rapport à 2019. L’entreprise a pour mission de rendre la mise en forme accessible, notamment en offrant des forfaits mensuels pour la modique somme de dix dollars par mois.

«Chez Éconofitness, on s’est remis à 100 % de la pandémie, même qu’on est en mode croissance, se réjouit Renaud Beaudry, président et chef de l’exploitation de la chaîne. Depuis le mois d’octobre, on a ouvert trois nouveaux gyms dans la région du Saguenay et à Québec.»

Les citoyens recherchent particulièrement des gyms abordables pour s’entraîner. (Frederic Matte)

L’entreprise, qui compte 69 succursales à travers le Québec, vise à poursuivre son expansion. En 2024, le président espère ouvrir 10 à 15 succursales supplémentaires. D’ici 2026, il souhaite atteindre un total de 100 centres Éconofitness.

À l’instar de Gabriel Hardy, Renaud Beaudry constate un fort engouement pour l’entraînement. «On a plus de membres qu’avant la pandémie, mais les gens s’entraînent plus aussi. La fréquentation a beaucoup augmenté.»

La musculation très populaire

Les deux propriétaires s’entendent : la musculation est le type d’entraînement le plus populaire en ce moment. «La tendance numéro un, c’est la force. C’est vraiment ce que les gens de tous les âges recherchent», affirme M. Hardy.

Les citoyens s’entraînent de plus en plus, tout au long de l’année. (Frederic Matte)

Mais les cours en groupe commencent à attirer de plus en plus d’adeptes, ajoute le directeur exécutif.

«Les gens veulent s’entraîner en gang. Ils veulent être accompagnés, motivés. Les citoyens recherchent des classes de spinning, de crossfit, les entraînements fonctionnels. C’est vraiment une grosse tendance.»

Se filmer en s’entraînant?

Une autre tendance «spéciale» a pris de l’ampleur dans les gyms en 2023, note M. Hardy.

Certains clients se filment ou se prennent en photo pendant leur entraînement pour publier le résultat sur les réseaux sociaux. Parfois, ils diffusent même le contenu en direct.

«Avec l’émergence de TikTok et Instagram, les gens prennent tout en photo. Leur vie est un Truman show, c’est live tout le temps. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptées partout, mais qui font partie de la nouvelle réalité dans certains gyms.»

COMMENT S’INITIER À L’ENTRAÎNEMENT

Vous souhaitez vous remettre en forme dans un centre d’entraînement? Gabriel Hardy et Renaud Beaudry vous proposent quelques conseils pour commencer.

Rencontrer un entraîneur

Selon Gabriel Hardy, 70 % des gens qui souhaitent se remettre en forme disent qu’ils ne se sentent pas assez en forme pour rentrer dans un gym. La solution pour vaincre ce sentiment d’imposteur est de s’informer.

«Allez rencontrer un coach, présentez-lui vos objectifs et fixez-vous une date. C’est souvent là que vous allez réussir», mentionne le propriétaire.

Gabriel Hardy et Renaud Beaudry vous proposent quelques conseils pour commencer à vous entraîner. (Frederic Matte)

Sans encadrement, il est très facile de perdre de la motivation et d’abandonner sa résolution, dit-il.

«Si vous pensez que votre abonnement seul va vous permettre de garder votre objectif, la plupart du temps vous allez décrocher parce que vous allez être tellement perdus dans cet univers-là.»

Entraînez-vous à la maison avant

Le gym peut être intimidant pour quelqu’un qui débute sa remise en forme, convient Renaud Beaudry, propriétaire d’Éconofitness. Il suggère donc de commencer par des entraînements à la maison, disponibles sur la chaîne YouTube de l’entreprise.

La musculation est le type d’entraînement le plus populaire en ce moment. (Frederic Matte)

«Tout est gratuit et ça permet de débuter l’activité physique. Souvent, l’inconnu est l’une des barrières à briser avant d’aller dans un gym. Après, on rentre avec beaucoup plus de confiance.»

Essayez

«Il n’y a rien de mieux que d’essayer pour commencer, affirme M. Beaudry. Chez Éconofitness, le dernier jeudi du mois est gratuit pour tout le monde. Ça peut être une façon d’essayer, de voir si on s’habitue à l’environnement du gym.»