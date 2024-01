2024, l’année du choc hypothécaire?

Pour une très grande majorité de ceux-ci, ils n’ont pas connu des taux hypothécaires autour des 6 ou 7 %. Ce qui a été une moyenne courante dans l’histoire financière du Canada, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Les taux se sont situés à des niveaux particulièrement bas pendant plus d’une décennie.

La récente hausse rapide des taux d’intérêt est un précédent depuis plus de 40 ans. Ce qui cause un choc pour tous ceux qui doivent renouveler leur prêt auprès de leur créancier.

Plus de deux millions de prêts à renouveler

La SCHL a d’ailleurs estimé que 2,2 millions de prêts hypothécaires seront confrontés à un choc majeur en ce qui concerne le taux d’intérêt, en 2024 et 2025. Cela constitue 45 % de tous ces prêts de cette catégorie au Canada. Et d’ici 2025, la valeur des hypothèques à renouveler représente plus de 675 milliards, soit près de 40 % de l’économie canadienne, basée sur le PIB de 2022, toujours selon l’agence fédérale.

La hausse subite des taux équivaut à des versements supplémentaires de 15 milliards annuellement des poches des propriétaires. Les mensualités moyennes s’accroîtront de 30 à 40 %.

La situation préoccupe grandement les propriétaires. Un sondage mené en 2023 par Royal LePage a révélé que 13 % des propriétaires doivent renouveler leur hypothèque dans les 12 prochains mois et 15 % dans une période qui s’étend entre 12 et 18 mois. Et exactement la moitié (50 %) des répondants doivent la renouveler dans plus de 18 mois. Les mêmes sondés ont avoué être préoccupés par cette perspective dans une proportion de 79 %.

Claudia Côté, cliente et aussi bénévole chez Espace Finances, a bénéficié des services de l’organisme pour son prochain renouvellement de prêt hypothécaire. À droite, Mario Pelchat est formateur chez Espace Finances. (Erick Labbé/Le Soleil)

Que faire ?

La première chose à faire serait de bien préparer son budget, selon Mario Pelchat, formateur chez Espace Finances à Lévis. Cet organisme est la continuité de l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) de la Rive-Sud de Québec.

D’ailleurs, Espace Finances offre un nouveau service de consultation hypothécaire aux citoyens de Lévis, de Bellechasse jusqu’à L’Islet.

«Notre consultation budgétaire nous a amenés à nous pencher si on pouvait élargir notre offre de services. Et on a vu que les gens sont préoccupés notamment par les renouvellements hypothécaires. Avec tout le contexte économique que l’on connaît, avec l’inflation qui a mené à la hausse des taux d’intérêt... On a vu que c’était une préoccupation qui revenait de plus en plus.» — Mario Pelchat, formateur chez Espace Finances à Lévis

La démarche est fort simple. Les conseillers d’Espace Finances font une prérencontre d’environ 15 minutes à distance, soit par téléphone, par Zoom ou par Teams, selon les préférences du client. «On lui parle de notre offre de service. On discute avec lui de ce qu’on peut lui donner comme outils», explique le formateur.

Si le client est prêt à continuer dans le processus, deux rencontres d’environ une heure chacune ou une de deux heures seront planifiées.

«Là, on va regarder ce qui est plus spécifique à sa situation pour son renouvellement hypothécaire. Et quand on dit que l’on travaille en amont, parce que nécessairement ça passe par le budget. On va essayer de voir ce qui s’en vient avec le client. On va regarder ses données. On va essayer de voir quel est l’impact financier sur le budget de ce renouvellement potentiel. Est-ce qu’on parle de 100 $ ou de 600 $ par mois?» énumère M. Pelchat.

L’organisme ne fait pas dans la recommandation d’un produit plus qu’un autre. «On est là pour donner des outils afin que le client puisse être bien informé et qu’il prenne une décision éclairée lorsqu’il rencontrera son institution financière.» Après les deux rencontres, Espace Finances fera un suivi avec la personne.

Expérience d’une cliente

Claudia Côté, utilisatrice d’Espace Finances et aussi bénévole au sein de l’organisme, a fait appel à ce service de consultation hypothécaire. Elle se trouvait dans un contexte où elle savait que son échéance de prêt s’en venait rapidement, en janvier 2024.

La communication avec son institution financière laissait à désirer, selon elle. «Je sentais qu’on n’avait pas beaucoup mon intérêt à cœur. C’était vraiment de vendre des produits. Je n’avais pas d’information sur l’hypothèque en tant que telle ou sur les taux…»

Elle a particulièrement apprécié le fait qu’Espace Finances lui soumette un simulateur de calcul d’hypothèque. «On pouvait vraiment voir les effets dans notre budget.»

Finalement, elle a malgré tout renouvelé son prêt avec la même institution financière. Mais elle a procédé à son renouvellement en ligne, car elle se sentait mieux outillée après avoir consulté Espace Finances.