Six hausses de tarifs à prévoir en 2024

De façon globale, la hausse des prix anticipée devrait être moins élevée qu’en 2023. C’est ce qu’on peut en conclure en suivant la courbe de l’Indice des prix à la consommation et d’autres indicateurs économiques. Selon Statistique Canada, les grandes variations sont derrière nous, mais reste que certaines hausses sont tout de même prévues. En voici six à budgéter dès maintenant.

L’épicerie

On le sait, le coût du panier d’épicerie a subi de fortes hausses depuis deux ans. La facture continuera d’être plus salée en 2024, mais la concurrence entre les supermarchés devrait limiter la hausse autour de 4,5%, selon les prédictions contenues dans le Rapport sur les prix alimentaires au Canada 2024.

Le pain, les légumes et la viande représentent les catégories d’aliments qui devraient enregistrer la plus forte hausse de prix avec une augmentation variant entre 5% à 7%.

Ainsi, pour une famille composée de quatre personnes, il faudra débourser en moyenne 313,40 $ par semaine pour un montant annuel de 16 297,20 $. Il s’agit d’une augmentation de 701,79 $ par rapport au total prévu pour 2023.

L’achat d’une propriété

Vous voulez acheter un chalet, un condo ou une maison? Pour le prix d’achat, le plus tôt sera le mieux. Par contre, pour contracter une hypothèque, il vaut mieux attendre.

C’est lors de la deuxième partie de l’année que les prix des propriétés devraient connaître les plus fortes augmentations, après que la Banque du Canada aura commencé à assouplir légèrement son taux directeur.

Selon l’agence Royal LePage, d’éventuelles réductions mineures des taux d’intérêt alimenteront une augmentation de 5,5% du prix des propriétés à la fin 2024.

Au Canada, le prix médian d’une propriété unifamiliale détachée et d’un appartement en copropriété devrait augmenter respectivement de 6% et de 5% pour atteindre 879 164 $ et 616 140 $.

Les taxes foncières

De quoi aura l’air votre compte de taxes municipales? Il serait sage de calculer dès maintenant la hausse qui touchera votre propriété.

Un peu partout dans la région, des hausses d’impôt foncier attendent les propriétaires. Lévis enregistre la hausse la plus élevée à 7,7%, soit la plus forte depuis les fusions municipales de 2002. Tandis que les propriétaires habitant la ville de Québec verront le montant des taxes municipales augmenter en moyenne de 3,9%.

L’électricité

Qu’en est-il de la facture d’électricité? La hausse ne dépassera pas 3% d’augmentation. C’est ce qu’a promis le gouvernement du Québec, qui a voté en décembre 2022 une loi plafonnant à 3% la hausse de certains tarifs indexés au 1er janvier, et ce, jusqu’en 2026.

C’est vrai pour les tarifs pour la clientèle résidentielle d’Hydro-Québec (mais pas la clientèle commerciale), mais aussi pour d’autres services publics, comme l’accès aux parcs de la Sépaq, les stationnements d’hôpitaux et la contribution aux services de garde, notamment.

Le loyer

Vous êtes locataire? Le coût du loyers pourrait augmenter jusqu’à 10% selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Une hausse substantielle et variable qui s’explique par la forte demande pour le logement et par les augmentations des taxes municipales et scolaires prévues en 2024 qui se répercuteront sur le prix des loyers.

Plus marquée dans certaines régions où il y a pénurie de logements, la hausse devrait aussi davantage cibler les logements plus abordables et ceux ayant deux chambres, qui sont davantage recherchés.

Le permis de conduire et les assurances

Qu’en est-il du permis de conduire? Bonne nouvelle : pour une troisième année consécutive, les conducteurs québécois ont droit à un congé de paiement de la contribution d’assurance. Et, par conséquent, à un tarif réduit. Ce tarif passera de 24,75 $ en 2023 à 25,50 $ en 2024 pour le permis de conduire pour un véhicule de promenade (classe 5).

Par contre, si vous possédez une voiture, l’assurer pourrait coûter plus cher. Plusieurs compagnies d’assurance ont enregistré une augmentation du nombre de réclamations et prévoient refiler la facture à leurs clients. C’est donc le temps de magasiner ses assurances!

Quant au prix de l’essence, les avis divergent. Si le prix à la pompe devrait continuer de fluctuer, rien n’indique qu’il subira une hausse importante.

Alors, ne prenons pas de chance et adoptons comme résolution de mettre de l’argent de côté.