La Bourse de Toronto clôture en hausse et les marchés américains chutent

Vendredi, les gains dans les secteurs industriels et les services publics ont fait grimper l’indice composé S&P/TSX de 29,06 points pour clôturer à 20 958,44, alors même que les marchés américains chutaient.

La hausse s’est également produite malgré un recul des métaux pour batteries et des métaux de base sur l’indice canadien. Ce recul est dû en partie à la vigueur du dollar américain, a souligné Allan Small, conseiller en placement principal chez iA Gestion privée de patrimoine.

«Cela tend à affaiblir ces secteurs, mais dans l’ensemble, ce n’est pas ce que je qualifierais de début de tendance», a−t−il déclaré.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a baissé de 20,56 points à 37 689,54. L’indice S&P 500 a reculé de 13,52 points à 4 769,83, tandis que l’indice composite Nasdaq a baissé de 83,78 points à 15 011,35.

L’absence relative de mouvement des principaux indices laisse entrevoir l’incertitude persistante quant au calendrier des réductions de taux attendues aux États−Unis et au Canada en 2024.

«Le marché boursier dans son ensemble ne bouge pas beaucoup en fonction de ce que fait la Banque du Canada; c’est plutôt en fonction de ce que font les États−Unis. Alors, à quand ces premières baisses de taux? Arrivent−elles en mars, arrivent−elles en milieu d’année ou n’arrivent−elles pas avant la seconde moitié de l’année?», s’interroge M. Small.

«Cela va donner le ton au marché», estime−t−il.

Malgré les craintes persistantes d’une légère récession, les marchés continuent de dégager une confiance prudente à l’approche de la nouvelle année. Mercredi, l’indice S&P/TSX a atteint un sommet annuel et est arrivé à un jet de pièce de son sommet historique du début d’avril 2022.

«Nous avons tenté d’atteindre des sommets sans précédent et nous avons tout simplement échoué. Mais dans l’ensemble, les marchés ont connu une assez bonne performance au cours des huit dernières semaines de l’année», a déclaré M. Small.

«Compte tenu des baisses des taux d’intérêt à venir, je ne pense pas que nous soyons confrontés à une récession majeure. Je ne pense même pas qu’aux États−Unis, ils soient confrontés à une légère récession.»

La production pétrolière

Même dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes à travers le monde et de conflits armés en Ukraine et dans la bande de Gaza – sans compter l’angoisse supplémentaire des élections américaines de novembre – les investisseurs ont toujours des raisons d’espérer.

«Du côté positif, la guerre entre le Hamas et Israël ne s’est pas étendue à d’autres régions du Moyen−Orient. Cela a été en quelque sorte contenu. Même avec les rebelles Houthis, les États−Unis dirigent un groupe de travail pour s’assurer que certaines de ces compagnies pétrolières acheminent leur pétrole par la voie de la mer Rouge», a souligné M. Small, faisant référence aux récentes attaques contre le transport maritime international par un groupe armé au Yémen.

La production pétrolière américaine reste également à plein régime, les opérateurs pompant 13,5 millions de barils par jour, plus que tout autre pays au monde, atténuant les craintes d’une forte hausse des prix.

«Il va falloir assister à une autre perturbation majeure dans le monde, quelque part, pour faire grimper le prix du pétrole. Mais pour l’instant, même si les Saoudiens maintiennent leurs réductions de production, cela ne suffira pas. Les États−Unis sont définitivement en train de prendre le relais.»

Tous les regards restent tournés vers le mois à venir. «Comme en janvier, il en va de même pour le reste de l’année», a dit M. Small.

Quant aux transactions de vendredi, l’activité a été globalement plutôt «stable».

«Beaucoup de monde en vacances. Ils ne sont vraiment pas assis à leur bureau à négocier des actions», a−t−il noté depuis l’île caribéenne de Saint−Martin.

Le dollar canadien s’échangeait à 75,61 cents US, comparativement à 75,69 cents US jeudi.

À la bourse des matières premières de New York, le pétrole brut était en baisse de 12 cents à 71,65 $ US le baril et le gaz naturel glissait de quatre cents à 2,51 $ US le million de BTU.

L’or était en baisse de 11,70 $ US à 2 071,80 $ US l’once et le cuivre était en recul de 3 cents à 3,89 $ US la livre.