Trop dépensé à Noël? Trois trucs pour reprendre le dessus

Les chiffres parlent d’eux-mêmes alors que le nombre de dossiers d’insolvabilité chez les consommateurs est en hausse au Québec. Il a augmenté de 6,1 % en octobre 2023 face à septembre 2023 selon les derniers relevés. Si on compare à la même période l’an dernier, la hausse est de 22 %. En outre, il y a eu 25 180 dossiers d’insolvabilité dans la province entre le 31 octobre 2021 et le 31 octobre 2022 alors que pour les 12 mois suivants, ce nombre a été de 29 510 dossiers.

Voici donc trois trucs pour sortir la tête de l’eau et éviter de faire partie de ces statistiques avec Sophie Desautels, première directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Sophie Desautels, première directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot Grant Thornton (Fournie)

Mettre sur pied un plan de remboursement

La première étape est bien évidemment de déterminer la somme de nos dettes. On regarde les soldes bancaires et de cartes de crédit pour ensuite dresser la liste des priorités.

«On priorise les dettes avec un taux d’intérêt élevé comme les cartes de crédit ou les prêts rapides, indique Mme Désautels. Si on a de la difficulté, on peut tenter de négocier avec les créanciers et faire des plans d’arrangement.»

Pour aider à diminuer ses dettes, on peut tenter de faire des changements dans les habitudes de consommation.

«On peut se donner des objectifs ou des défis, mentionne-t-elle. Ce n’est pas toujours évident de changer une habitude, mais c’est faisable.»

Faire un budget réaliste

Il est très facile d’être dans le rouge de quelques centaines de dollars après la période des Fêtes sans trop savoir pour quelles raisons. Il est inutile de culpabiliser, selon Mme Desautels, puisque ce sont souvent les petites dépenses anodines qui font que le bateau prend l’eau.

«Souvent, on avait prévu les cadeaux de Noël, le souper de Noël et c’est tout. Sauf qu’en réalité c’est pas mal plus que ça. On ne calcule pas les cadeaux d’hôtesse de dernière minute, les cheveux et les ongles ou les robes du party de Noël. Ce sont toutes de petites dépenses qui ne sont pas dans notre budget, mais qui au bout du compte font toute une différence.»

La première étape pour dresser un bon budget est de regarder ce qui s’est passé.

«On regarde novembre et décembre en entier pour regarder où j’ai dépensé et combien ç'a coûté. C’est super important pour bien planifier l’année suivante. On fait donc un budget pour se rendre jusqu’à la fin de l’année en incluant les dépenses qu’on avait peut-être oubliées. On peut mettre un peu d’argent de côté tout au long de l’année pour bien gérer ces dépenses. C’est la même chose que pour la rentrée scolaire ou les cadeaux de fête.»

Demander de l’aide

Si même avec un plan de remboursement, le changement de certaines habitudes et la mise en place d’un budget réaliste on n’arrive toujours pas à reprendre le dessus, il est peut-être temps de demander de l’aide. Il y a d’ailleurs plusieurs drapeaux rouges à garder à l’œil dans les finances personnelles.

«Quand on est rendu à prendre une dette pour payer une autre dette, c’est un signe que notre situation financière ne va pas bien et qu’on a besoin d’aide, souligne Sophie Desautels. Si je prends une carte de crédit pour payer un prêt ou une autre carte, ça ne fonctionne pas. Quand on commence à recevoir des appels des créanciers, ça ne va pas bien et si on coupe dans les dépenses de base, il ne faut pas attendre non plus.»

«La première consultation est gratuite chez tous les syndics autorisés en insolvabilité, résume-t-elle. On est là pour faire le bilan. On va regarder les dettes, les avoirs et on va faire un budget. On va suggérer différentes solutions. Il ne faut pas penser que si on va voir un syndic on va faire faillite.»